نخستین سری از دایره المعارف تاریخ تمدن زیر چاپ رفت

حمید رضا شاه‌آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان تالیف بخشی از آثار پروژه تاریخ تمدن اظهار داشت: این پروژه ۱۵۰ جلدی برای انتشار در حوزه هنری تعریف شده است و در فاز نخست از آن قرار بر تالیف و انتشار ۵۰ عنوان کتاب بود که از این تعداد ۲۳ کتاب آماده شده و برای انتشار به سوره مهر سپرده شده است.

وی ادامه داد: این مجموعه به معرفی فرهنگ و تاریخ تمدن ایران می‌پردازدو در آن قرار است کتاب‌های کوچکی برای معرفی و ارائه به مخاطبان نوجوان نوشته و آماده انتشار شود که در هر مجلد یک موضوع و یا شخصیت نوشته می‌شود.

به گفته شاه‌آبادی این دایره‌المعارف نوجوانانه تنها به مضووعات ادبی منحصر نشده و طیف وسیعی از افراد و شخصیت‌های هنری، سیاسی، تاریخی و اجتماعی ایران را در خود مورد بررسی قرار می‌دهد.

شاه‌آبادی در ارتبا با شیوه تالیف این اثر نیز گفت: در هر یک از مجلدات این کتاب موضوعاتی مانند زندگی و زمانه شاعر و یا یک رویداد ادبی، سبک شناسی یک رویداد یا هنرمند و نیز گزیده از تولیدات مرتبط با موضوع کتاب در هر اثر گردآوری می‌شود.

به گفته این نوینسده تاکنون ۲۰ نویسنده در این مجموعه فعالیت داشته و ادامه تالیف مجموعه وابسته به بررسی کیفیت و بازخورد مجموعه اول خواهد داشت.

مجموعه کتاب‌های تاریخ تمدن از سوی انتشاارت سوره مهر منتشر می‌شود.