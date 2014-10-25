380 آمارگیر کشاورزی در مازندران فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی غلامپور صبح شنبه در جلسه سرشماری کشاورزی با حضور عاملین ذی حسابی غرب مازندران در محمودآباد،با اعلام اینکه 380 آمارگیر برای اجرای سرشماری کشاورزی درمازندران داریم اظهار داشت: دراجرای ماده 4 قانون مرکز آمار ایران وبه استناد قانون بودجه سال 93 ،مرکز آمار ایران مکلف است نسبت به اجرای سرشماری عمومی کشاورزی درماهای مهر وابان 93 اقدام نمایند.

غلامپور با اعلام اینکه ما به منظوراجرای صحیح ودرست مراحل مختلف سرشماری عمومی کشاورزی از جمله پرداخت حق الزحمه در ردههای مختلف 380 آمارگیر داریم و441 نفر در سمتهای گوناگون مثل بازبین،کارشناس فنی و... که دارند درامر سرشماری فعالیت می کنند ومبلغ 13 میلیارد ریال برای سرشماری در نظر گرفته شد.

غلامپور با اشاره به استفاده از تبلت در این سرشماری اظهار داشت: برای اولین باربر در این سرشماری بجای روش قدیمی استفاده ازکاغذ از روش نوین استفاده از تبلت استفاده می کنیم و بیش از 450 تبلت در اختیار آمارگیران ومامورین ذخیره قرار دادیم.

وی گفت: ما بمنظور حفظ و حراست اموال دولتی، پرداخت بموقع حق الزحمه و اجرای درست مراحل کار و پشتیبانی ازسرشماری درخدمت مسئولان اداری و مالی های فرمانداریهای استان بوده تا نسبت به توجیه مراحل کار و آموزشهای لازم از جمله پرداخت حق الزحمه افراد با رعایت درنظرگرفتن نرخ مالیات وبیمه وبیمه حوادث آمارگیران توجیهات لازم انجام تا این سرشماری به نحو احسن انجام گیرد.

غلاپور درپایان با توضیح اینکه با توجه به آمار و اطلاعات مردم مازندران نگاه خیلی خوبی داشته و همکاری خوبی تاکنون داشتند افزود: این سرشماری در راستای خدمات رسانی بهینه به مردم است وس دراجرای صحیح سرشماری عمومی کشاورزی نیاز به همکاری مجدانه مردم داریم.