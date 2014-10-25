کوتاهی در ترویج امر به معروف ونهی از منکر باعث تسلط دشمن می شود

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام علی خاتمی صبح شنبه در جلسه امر به معروف و نهی از منکر، به فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و افزود: این فریضه مهم از اهداف قیام امام حسین (ع) بود.



وی اظهار داشت: باید این امرمهم در جامعه به خوبی ترویج و تبیین شود و در این میان ترویج این امر مهم نیاز به مشارکت عمومی دارد و تنها مختص فرد و یا نهاد خاصی نیست.



نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، گفت: جامعه به امر به معروف و نهی از منکر احتیاج دارد چرا که توجه به این امر مهم جلوی بسیاری از آسیبهای اجتماعی را می گیرد.



حجت الاسلام خاتمی تاکید کرد:باید فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر فرهنگسازی شود و تحقق این امر مهم نیاز به اطلاع رسانی توسط رسانه ها دارد.



وی با بیان اینکه ترویج امر به معروف و نهی از منکر جلوی توطئه های دشمن را می گیرد، گفت: باید در تحقق این فریضه مهم برنامه ریزی لازم در دستور کار قرار گیرد.



نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، یاد آورشد: امر به معروف و نهی از منکر یک امر ضروری است و توجه به این امر مهم عامل نجات انسانها از هر گونه گناه است.



حجت الاسلام خاتمی به حلول ماه محرم اشاره کردو گفت: این ماه یاد آور قیام عاشورا است و باید فلسفه وجوی این ماه به خوبی در جامعه تبیین و ترویج داده شود.



وی تصریح کرد: هدف از قیام امام حسین (ع) ترویج امر به معروف و نهی از منکر بود و در این راه هم به همراه یاران خود به شهادت رسیدند.



نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، عزاداری را به دوری از هر گونه خرافه پرستی دعوت کرد و از عزاداران خواست در شان امام حسین (ع) عزاداری کنند.

