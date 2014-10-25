عزاداریها بایدازهر گونه خرافه پرستی به دور باشد

حجت الاسلام اذن الله خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ماه محرم بهترین فرصت برای تبلیغ و اطلاع رسانی فرهنگ اهل بیت است و در این راستا باید از این فرصت به دست آمده به خوبی استفاده کرد.

وی اظهار داشت: هیئت های عزاداری باید از هر گونه انحراف و خرافه پرستی در دسته های عزاداری و سینه زنی به دور باشند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان بر ضرورت آسیب شناسی عزاداریها اشاره کرد و گفت: عزاداریها و اشعار باید در شان حضرت امام حسین (ع) باشد و از هرگونه خرافه پرستی در عزاداریها جلوگیری کنند.

حجت الاسلام خدایی تاکید کرد: مادحین باید بر این امر اذعان داشته باشند که وظیفه شان بسیار سنگین است و عزاداران را به عزاداریهای اصولی دعوت کنند چرا که دشمن بر عزاداری ها توجه جدی دارد.

وی گفت: دشمن درصدد خراب کردن ملت ایران است و باید عزاداران حسینی مطابق با ارزشهای دینی عزاداری کنند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان به فلسفه قیام عاشورا اشاره کرد و یاد آور شد: صداقت، شجاعت و امر به معروف و نهی از منکر از مهم ترین درس های قیام عاشورا است.

حجت الاسلام خدایی افزود: عزاداری برای امام حسین تنها منحصر به گریه کردن نباشد بلکه باید عزاداران با فلسفه وجودی قیام عاشورا آشنا شوند.

وی با اشاره به اینکه مساجد باید فضایی برای تبلیغ قیام عاشورا باشد، گفت: در این فضای معنوی باید روحانیون مدیریت لازم برای درست برگزار شدن عزاداری ها را در دستور کاری خود قرار دهند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان خاطر نشان کرد: هیئات مذهبی و دسته های عزاداری باید طوری برنامه ریزی کنند که مزاحمتی برای مردم ایجاد نکنند.