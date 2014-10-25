کوبانی سقوط نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، يک مقام ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمريکا که خواست نامش فاش نشود،‌ در رابطه با وضعیت شهر کوبانی گفت: فکر می کنم مدافعان کوبانی می توانند این شهر را حفظ کنند.

اين در حالي است که برخی از مقامات آمريکايی طی روزهای گذشته گفته بودند که احتمال سقوط شهر کوبانی وجود دارد. در حال حاضر، دو هزار نفر تحت عنوان يگانهای مدافع خلق از شهر کوبانی در مقابل تروریستهای گروه داعش دفاع می کنند.

شهر کوبانی از سه طرف در محاصره نيروهای اين گروه قرار دارد و تنها از طريق مرز ترکيه با دنيای خارج در ارتباط است.

در همین رابطه "صالح مسلم" يکی از رهبران حزب اتحاد دموکراتيک سوريه،‌ روز جمعه اخبار مربوط به مذاکره برای پیوستن هزار و 300 عضو گروه مسلح موسوم به ارتش آزاد سوريه به مدافعان کوبانی را تکذيب کرد.

اشاره وی به سخنان اخیر "رجب طیب اردوغان" رئیس جمهور ترکیه، است که گفته بود هزار و 300 نفر از اعضای ارتش آزاد سوریه برای دفاع از کوبانی، به نیورهای کرد این شهر ملحق می شوند.

مسلم گفت:‌ ما با ارتش آزاد سوريه ارتباط برقرار کرد‌ه ايم، اما هنوز توافقی که اردوغان اشاره کرده است،‌ نداشته ايم.