- نهادینه سازی پدافند غیرعامل موجب حفظ کشور درمقابل ضربات دشمن می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خرم نیا صبح امروز شنبه در صبحگاه مشترک نیروهای انتظامی استان کردستان در سنندج با اشاره به اینکه 14 هزار جنگ در جهان تاکنون شکل گرفته است، گفت: تعداد کثیری در نتیجه ایجاد این تعداد جنگ در دنیا از بین رفته اند.

وی با اشاره به اینکه در بمباران های اتمی که در دنیا اتفاق افتاده 300 هزار نفر کشته شده اند، اظهارداشت: در جنگ جهانی دوم تنها 1300 بمب افکن و 300 نوع مواد منفجره مورد استفاده قرار گرفته است که در نتیجه این امر 600 هزار نفر کشته شدند.

وی عنوان کرد: براساس بررسی های انجام شده هم در ایران 28 جنگ اتفاق افتاده که دفاع مقدس آخرین آن بوده است.

فرمانده انتظامی استان کردستان ادامه داد: تجربه دفاع مقدس به ما آموخت که باید در تمامی حوزه ها اعم از پدافند عامل و غیر عامل همواره آمادگی کامل داشته باشیم.

خرم نیا بیان کرد: اقدامات بسیار گسترده ای در پدافند غیرعامل در کشور ما و هم چنین دفاع غیرنظامی صورت گرفته است و امروز افتخار می کنیم که با توجه به داشته ها و توانمندی های جوانان کشورمان به دستاوردها و پیشرفت های مطلوبی در عرصه نظامی دست پیدا کرده ایم.

وی ادامه داد: نامگذاری هفته ای به نام پدافند غیرعامل به منظور نهادینه سازی هرچه بیشتر این مهم صورت گرفته است چراکه این امر باعث حفظ کشور در برابر ضربات دشمن با هر شدت و حدتی بدون ایجاد آسیبی به زیرساخت ها و نیروی انسانی می شود.

وی به اهداف پدافند غیرعامل اشاره کرد و افزود: تقلیل آسیب پذیری و کاهش خسارت و صدمات تاسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی مراکز حیاتی، حساس و مهم نظامی و غیر نظامی کشور در برابر تهدیدات و عملیات دشمن و تداوم فعالیت های زیر بنائی کشور و تامین نیازهای حیاتی از جمله اهداف پدافند غیرعامل است.

فرمانده انتظامی استان کردستان تسهیل اداره کشور در شرایط تهدید و بحران ناشی از تجاوز خصمانه و حفظ بنیه دفاعی علی رغم حملات مخرب دشمن، کاهش قابلیت و توانایی سامانه های شناسایی، هدف یابی و دقت هدف گیری تسلیحات آفندی دشمن، بالا بردن قابلیت بقا، استمرار عملیات و فعالیت های حیاتی و خدمات رسانی مراکز حیاتی، حساس و مهم نظامی و غیر نظامی کشور در شرایط وقوع تهدید، بحران و جنگ را از دیگر اهداف پدافند غیرعامل ذکر کرد.