سرمایه اجتماعی و مردمی بزرگترین پشتوانه ی نیروهای مسلح است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی صبح امروز شنبه در صبحگاه مشترک نیروهای انتظامی استان کردستان در سنندج گفت: به دلیل آسیب هایی که در نتیجه وجود جنگ ها و تهاجم هایی که در طول تاریخ بر مردم وارد شده تقویت پدافند غیرعامل امری مهم و ضروری در تمامی دنیا به شمار می رود.

وی پدافند غیرعامل را عاملی برای کاهش آسیب ها در پدافند عامل ذکر کرد و اظهارداشت:استفاده از سلاح های دوربرد، شیمایی و جنگ های هوایی در شهرها و روستاها موجب شد تدابیری برای کاهش آسیب هایی که متوجه مردم می شود، اندیشیده شود.

وی عنوان کرد: دفاع غیرنظامی از حدود یکصد سال پیش که جنگ های هوایی شکل گرفت مورد توجه قرار گرفت و در انقلاب اسلامی ما رسالت انجام فعالیت های لازم در این زمینه برعهده سازمان دفاع غیرنظامی قرار داده شد.

استاندار کردستان ادامه داد: هدف سازمان غیرنظامی در ایران اسلامی هم کاهش آسیب های ناشی از تهاجمات دشمن بر مردم است.

زاهدی به فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص پدافند غیرعامل اشاره کرد و اظهارداشت: به فرموده مقام معظم رهبری وضعیت داخلی کشور باید به گونه ای ساماندهی شود که دشمن از پیروزی خود مطمئن نباشد و زمینه ی تهاجم و تهدید را فراهم نکند.

وی یکی از اهداف والای پدافند غیرعامل را عدم هدف آفندی از سوی دشمن خواند و بیان کرد: دشمن برای رسیدن به مقاصد خود اهدافی را پیش بینی می کند که با تهاجمات مختلفی می خواهد به آن برسد و حتی امکان پیروزی خود را در جنگ می سنجد لذا براین اساس، بازدارندگی یکی از مسائل اساسی برای کشورما محسوب می شود.

وی با بیان اینکه عملکرد ناجا در درون مرزهای کشور می تواند بهترین عامل بازدارندگی باشد، اظهارداشت: یکی از سرمایه های حکومتی و پشتوانه ی بزرگ نیروهای مسلح سرمایه اجتماعی و مردمی است.

استاندار کردستان بیان کرد: مردم بزرگترین پشتیبان دولت و نظام و نیروهای مسلح در موارد حساس هم چون تهاجم بیگانگان به مرزهای کشور هستند.

زاهدی عنوان کرد: اکثریت عامه ی مردم اگر از نیروهای نظامی و انتظامی رضایت کافی داشته باشند با اطمینان خاطر بیشتری از نیروهای ناجا در مقابل با دشمن حمایت می کنند.