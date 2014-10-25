اوکراین در انتظار برگزاری اولین انتخابات پارلمانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، براساس نظرسنجی انجام شده، از میان 29 حزبی که در انتخابات شرکت دارند، حزب "همبستگی" به رهبری پوروشنکو، حزب "رادیکال" به رهبری اولگ لیاشکو و جبهه "مردمی" به رهبری آرسنی یاتسنیوک بترتیب شانس بیشتری برای موفقیت دارند.

اوکراینی ها امیدوارند که پس از این انتخابات این کشور وضعیت بهتری پیدا کرده و منتخبین، به مشکلات اقتصادی و بهبود زندگی روزمره بپردازند اما عده ای هنوز مرددند و امیدی به انتخابات پیش رو ندارند.

یکی از شهروندان کی یف در این باره می گوید: "بحث های تلویزیونی را دنبال می کنم. هنوز تصمیم نگرفتم ولی فکر می کنم ائتلاف پوروشنکو یا جبهه مردمی یاتسنیوک را انتخاب کنم."

یکی دیگر از شهروندان نیز می گوید: "به نظر من این انتخابات بی معنی است. من هنوز تصمیمی نگرفته ام شاید همان روز تصمیم بگیرم به چه کسی رأی بدهم."

تامین امنیت انتخابات به خصوص در مناطق شرقی کشور امر خطیری است که به دقت دنبال می شود. زیرا با وجود برقراری آتش بس، رودررویی پایان نیافته، مردم خانه های خود را ترک کرده اند و صندوق های رأی مورد تهدید هستند.