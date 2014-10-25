به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین فلاح‌زاده، کارشناس مسائل فقهی به پرتکرارترین سوالات، مطابق با فتاوای حضرت‌ آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای پاسخ داده‌اند که در ادامه متن و فیلم پاسخ‌ ایشان به این سوالات ارائه می‌شود:

پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR طی فراخوانی اعلام کرد به پرسش‌های شرعی مخاطبان که مربوط به احکام عزاداری است، پاسخ می‌دهد.

چه ویژگی‌هایی در مجلس عزاداری اهل‌بیت علیهم‌السلام باید رعایت شود؟ استفاده از نذری‌هایی که با مال شبهه‌دار تهیه شده، چه حکمی دارد؟ نظر رهبر انقلاب درباره برهنه شدن در عزاداری چیست؟ آیا لطمه زدن به بدن در عزاداری ها جایز است؟ آیا هروله کردن در عزاداری اشکال دارد؟ آیا ایجاد راه‌بندان و آلودگی صوتی در مراسم عزاداری اشکال دارد؟ گفتن ذکر ائمه بصورت تند و پشت سر هم (شور) جایز است؟ خرید و فروش در روزهای تاسوعا و عاشورا چه حکمی دارد؟ نظر رهبر انقلاب درباره قمه‌زنی چیست؟ آیا نسبت دادن برخی الفاظ ناروا به خود در عزاداری اشکال دارد؟ آیا می توان در هنگام توسل به ائمه دستان خود را (مانند دعا) بالا برد؟ آیا حضور زنان در دسته های عزاداری اشکال دارد؟ آیا می توان از اموال بیت المال برای مراسم عزاداری استفاده کرد؟ و... از جمله سؤالات متعددی است که در این سایت بدان پاسخ داده شده است.

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