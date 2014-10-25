اعتراف خلیفه خودخوانده داعش به شکست در عملیات جرف الصخر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، "ابوبکر البغدادی" سرکرده گره تروریستی داعش در سخنانی به شکست این گروه تروریستی در عملیات جرف الصخر اقرار کرد.

وی در این سخنرانی که نوار ویدئویی آن در برخی از پایگاههای اینترنتی متعلق به داعش منتشر شده است از اعضای گروه تروریستی مستقر در جرف الصخر خواست که این منطقه را ترک نکنند.

شایان ذکر است روز گذشته ارتش و نیروهای امنیتی عراق عملیات گسترده ای را برای پاکسازی منطقه جرف الصخر انجام دادند که در نتیجه این عملیات منطقه راهبردی جرف الصخر از وجود داعش پاکسازی شد.