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۳ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۲۷

اعتراف خلیفه خودخوانده داعش به شکست در عملیات جرف الصخر

اعتراف خلیفه خودخوانده داعش به شکست در عملیات جرف الصخر

ابوبکر البغدادی سرکرده جنایتکارترین گروه تروریستی جهان که خود را خلیفه مسلمانان جهان معرفی کرده است، در یک نوار ویدئویی به شکست داعش در عملیات جرف الصخر در برابر ارتش عراق اقرار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، "ابوبکر البغدادی" سرکرده گره تروریستی داعش در سخنانی به شکست این گروه تروریستی در عملیات جرف الصخر اقرار کرد.

وی در این سخنرانی که نوار ویدئویی آن در برخی از پایگاههای اینترنتی متعلق به داعش منتشر شده است از اعضای گروه تروریستی مستقر در جرف الصخر خواست که این منطقه را ترک نکنند.

شایان ذکر است روز گذشته ارتش و نیروهای امنیتی عراق عملیات گسترده ای را برای پاکسازی منطقه جرف الصخر انجام دادند که در نتیجه این عملیات منطقه راهبردی جرف الصخر از وجود داعش پاکسازی شد.

کد مطلب 2408992

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