علیرضا فاضلی سرپرست اداره حجم سازمان زیباسازی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: برخی آثار حجمی و مجسمه های تهران در محلی که نصب شده اند بارها مورد تخریب قرار گرفته، برخی از این آثار با ابراز نارضایتی برخی افراد مواجه شده و یا آن که محل نصب این آثار نامناسب و کوچک است و نیاز دارد که در فضای باز مجدد نصب شوند به همین دلیل این آثار که با چنین مشکلاتی روبرو می‌شوند، بازجانمایی می شوند.

او درباره آثاری که به تازگی بازجانمایی شده است، توضیح داد: دو اثر حجمی بدون عنوان در میدان هفت تیر و منطقه پارک وی نصب شده بود که دچار تخریب شده بودند و به همین دلیل جای آنها را به پارکی 18 هکتاری در منطقه 2 تغییر داده ایم و این دو اثر هم اکنون در این پارک نصب شده است.

فاضلی در پایان درباره آثاری که به‌زودی در همین راستا بازجانمایی خواهد شد، بیان کرد: آخرین مجسمه ای که به زودی جابجا می شود، مجسمه اسب هایی است که در حاشیه اتوبان حقانی نصب شده که البته این اثر هنوز بازجانمایی نشده است.