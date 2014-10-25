به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی صبح شنبه در آئین تقدیر از فعالان فرهنگی کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به برنامه‌های فرهنگی این نهاد اظهار داشت: امسال را مقام معظم رهبری به نام سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری کردند و ما نیز باید در این زمینه تلاش زیادی داشته باشیم.

وی رویکرد فرهنگی را یکی از اولویت های بسیار مهم کمیته امداد عنوان کرد و افزود: در استان بوشهر برنامه‌ها و طرح‌های مختلفی در زمینه فرهنگی اجرا می‌شود و افراد تحت حمایت و دیگر مردم استان از این طرح‌ها بهره‌مند می‌شوند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر با اشاره به برگزاری سی و یکمین دوره اردوهای کمیته امداد استان بوشهر در سال جاری، تاکید کرد: این برنامه‌ها در مجتمع فرهنگی، ورزشی اردویی کمیته امداد استان بوشهر برگزار شد که از شش استان کشور در این برنامه‌ها حضور یافتند.

بوشهر طی چهار سال اخیر جزو سه استان اول کشور بوده است

وی از بررسی و ارزیابی فعالیت‌های اردویی کشور توسط کمیته امداد در مرکز خبر داد و تصریح کرد: این ارزیابی‌ها پس از فصل تابستان انجام می‌شود و ارزیابی‌های از جنبه‌های مختلفی انجام می شود.

محبی با اشاره به ارزیابی‌های صورت گرفته در سال جاری توسط رئیس اداره ساماندهی اوقات فراغت، افزود: کمیته امداد استان بوشهر رتبه برتر را در این زمینه کسب کرد.

وی با اشاره به اینکه فعالیت های اردویی، فرهنگی کمیته امداد استان بوشهر طی چهار سال اخیر همواره جزو سه اردوگاه برتر کشور بوده، اذعان داشت: فعالیت‌های فرهنگی، اعتقادی با در نظر گرفتن مولفه نشاط‌ انگیزی در بین جوانان، راهنمایی و هدایت در مسیر توانمندی از جمله ملاک‌های ارزیابی بوده است.