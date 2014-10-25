پروژه های نیمه تمام عمرانی گیلان تبدیل به آثار باستانی می شوند/ تالاب بین المللی انزلی را نجات دهید

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اهمیت موضوع پروژه های نیمه تمام عمرانی، بیمه صیادی، تالاب بین المللی انزلی و سایر موارد امروز با حضور "حسن خسته بند " نماینده مردم انزلی و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص موارد مزبور گفتگو کرده ایم آنچه می خوانید حاصل این گفتگو است.

بر اساس آمارها فقط 15 تا 35 درصد اعتبارات پروژه های بالای 50 درصد کشور اختصاص پیدا کرده است آقای خسته بند چرا با توجه با آمادگی مجلس شورای اسلامی در بحث واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی در این زمینه هیچ تعیین و تکلیفی نمی شود ؟

سه هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در سطح کشور وجود دارد که برای تکمیل ساخت این تعدادپروژه به 400 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

سال گذشته 20 هزار میلیارد تومان اعتبار به پروژه های عمرانی کشور تخصیص پیدا کرد و امسال تاکنون 10 هزار میلیارد تومان تخصیص یافته است.

اگر هزینه اجرای پروژه ها تغییر پیدا نکند اجرای این سه هزار پروژه 20 سال زمان نیاز دارد بنابراین حضور جدی بخش خصوصی در سرمایه گذاری پروژه های عمرانی کشور امری ضروری است.

دولت امسال فقط 276 پروژه با پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد را در دستور کار قرار داده است.

مجلس شورای اسلامی در بودجه سال 1393 این اجازه را به دولت داده است که پروژه های عمرانی نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار کند تا در کوتاه ترین زمان ممکن به بهره برداری برسند.

در حال حاضر 600 هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور در دست مردم است سیستم بانکی بخش از این نقدینگی را جذب و 22 درصد سود به سپرده گذاران می دهد.

متاسفانه سیستم بانکی کشور امروز به دنبال مضاربه دادن، خرید ملک، زمین، تاسیس شرکت و غیره بوده و کاری به تولید، اشتغال و رونق اقتصادی در جامعه ندارد.

بنابراین برای تسریع در ساخت پروژه های عمرانی دولت باید به گونه ای رفتار کند که پروژه عمرانی برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی داشته باشد.

بخش خصوصی امروز درگیر کاغذبازی کاذب اداری، عدم حمایت مسئولان و سیستم بانکی است از اینرو می طلبد با همیاری و تعامل همه مسئولان این مشکلات رفع شود.

دولت هم اکنون نقدینگی لازم را برای ساماندهی تمامی این پروژه ها را ندارد بنابراین دولت باید سازو کاری را طراحی کند که بخش خصوصی برای اجرای پروژه های عمرانی بیشتر ترغیب شود.

برخی از پروژه های نیمه تمام عمرانی در کشور به ویژه گیلان کم کم تبدیل به آثار باستانی می شوند و مانند یک غده سرطانی جلوی چشمان مردم این استان هستند.

دولت باید برای تکمیل پروژه های نیمه تمام گیلان را بیش از پیش در دستور کار قرار داده و موجب شادی مردم صبور و قدرشناس استان شود.

طرحی که در سال 1393 از سوی دولت ریخته شد در خصوص بودجه دهی به پروژه های بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی حضرتعالی روند اجرای این پروژه ها را چگونه ارزیابی می کنید؟

افزون بر 90 درصد 276 پروژه عمرانی نیمه کاره بالای 80 درصد کشور طی سال جاری به بهره برداری می رسد.

زیر پوشش بیمه نبودن یکی از مشکلات مهم صیادان استان گیلان است آقای خسته بند در این زمینه چه برنامه های دارید؟

صیادان علاوه بر تحمل سرما، باد، توفان و موج های سهمگین همراه با مشکلاتی چون فصلی بودن شغلی، اعمال نشدن قوانین بیمه صیادی، کاهش ذخایر ماهیان استخوانی و غیره دست و پنجه نرم می کنند.

برقراری بیمه صیادی از مهمترین اولویت مسئولان کشوری و استانی است و در این زمینه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.

نبود سامانه های دفع فاضلاب در روستاها یک آسیب جدی است آقای خسته بند بفرمائید فرآیند ساخت سامانه های دفع فاضلاب انزلی چگونه است؟

فاضلاب های مناطق روستایی شهرستان بندر انزلی به تالاب بین المللی و رودخانه ها ریخته نمی شود و در این حوزه مشکل چندانی وجود ندارد.

فاضلاب شهرهای رشت، انزلی و صومعه سرا به تالاب بین المللی انزلی سرازیر و به شدت این پهنه آبی منحصر بفرد جهان را تهدید می کند.

برای رفع مشکل فاضلاب انزلی دو تصفیه خانه در غرب و شرق این شهر در حال ساخت است.

روند طرح احیای تالاب بین المللی انزلی را چگونه ارزیابی می کنید؟

بیشت و شش سال برای مطالعه تالاب بین المللی انزلی اعتبار هزینه شد و متاسفانه نتیجه بازخورد مثبتی در بر نداشته است.

امسال برای احیای تالاب انزلی 20 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته که از این میزان 10 میلیارد تومان ملی، هفت میلیارد تومان استانی و سه میلیارد تومان از سایر منابع است.

در حال حاضر سالانه 400 تا 500 هزار تن رسوبات وارد تالاب بین المللی انزلی می شود بنابراین می طلبد تله های رسوبگیر را هرچه سریعتر نصب کرد.

ناحیه صنعتی خمیران انزلی بستری برای سرمایه گذاری و تولید صنعتی است این ناحیه صنعتی هم اکنون در چه وضعیتی قرار دارد؟

زیرساخت های اساسی این شهرک صنعتی همچون آب، گاز، برق،مخابرات، جدول گذاری انجام گرفته و پروژه تصفیه خانه فاضلاب و آسفالت معابر در حال اجراست.

این شهرک آماده واگذاری زمین به بخش خصوصی و سرمایه گذاران است.

وضعیت جذب سرمایه گذار در شهرستان انزلی را چگونه ارزیابی می کنید؟

روند جذب سرمایه گذاری در استان گیلان به ویژه شهرستان بندر انزلی مطلوب نیست، بیشتر گفتاردرمانی است.

به رغم تاکید استاندار گیلان، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان بر جلب و جذب سرمایه گذار در استان متاسفانه مردم شاهد حضور موثر بخش خصوصی و سرمایه گذاران در منطقه نیستند.

غول بروکراسی اداری مانع اساسی برای سرمایه گذاری و توسعه همه جانبه در گیلان است که باید مسئولان به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.

مسئولان باید با یک سرعت عمل بالا سرمایه گذار را برای بحث سرمایه گذاری آماده کنند تا آنان کمترین دغدغه را در این زمینه داشته باشد.