سوگواره بصیرت عاشورایی در کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قاسمی زاده در نشست خبری با اصحاب رسانه به موضوع برنامه های روضه خوانی از حوزه موقوفات پرداخت و گفت: بخش قابل توجهی از موقوفات این اداره مربوط به محرم است که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد و در این راستا برنامه بصیرت عاشورایی سازمان اوقاف در استان کرمان برگزار می شود که در راستای اجرای اهداف واقفان بر مبنای امینانه عمل کردن و نظارت می باشد.

وی ادامه داد: اداره اوقاف به دنبال جهت دهی روضه خوانی ها و اطعام ها در ماه محرم و صفر است که جهت دهی به آنها و ارتقا سطح دینی مردم از اهمیت خاصی برخوردار است.

برگزاری همایش رهروان زینبی

حجت الاسلام قاسمی زاده افزود: برای برگزاری برنامه های محرم و صفر تحت عنوان بصیرت عاشورایی به دنبال هماهنگی و اتخاذ تصمیمات موثر در این زمینه هستیم تا برنامه به صورت امینانه برگزار شود و به دنبال توجیه متولیان برای برگزاری موقوفات غیر متصرفه هستیم.

وی با اشاره به تشکیل قرارگاه امیرالمونین برای هماهنگی بین امامزاده و دستگاه های دولتی اظهار داشت: امسال برای نخستین بار در روز دوم محرم تجمع هیئات مذهبی برگزار می شود.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه استان کرمان ادامه داد: این تجمع هیئات مذهبی در استان کرمان در امامزاده محمد کرمان و در امامزاده زید بم دو ساعت قبل از غروب برگزار می شود و حجت الاسلام سعیدی در این مراسم سخنرانی می کند تا با ورود اباعبدالله به کربلا با شعار "لبیک یا حسین" انجام شود.

وی همچنین به تقارن ۱۳ آبان با روز تاسوعا و عاشورا افزود: در روز تاسوعا و عاشورا نیز که مقارن با ۱۳ آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی است هیئات مذهبی با شعار "هیئات من الذله" برگزار می شود.

حجت الاسلام قاسمی زاده گفت: یکی از حوزه های موفقیت آمیز انقلاب اسلامی ایران، استکبار ستیزی انقلاب است و بر گرفته از شعار امام حسین (ع) که همان هیهات من الذله است و در سال ۹۳ نیز شعار اصلی در روز ۱۳ آبان همین شعار است.

وی ادامه داد: ملت ایران نیز اوج مبارزات خود را در روز عاشوراست و شعار هیهات من الذله یک شعار استراتژیکی است که در همه بقاع مبارکه برنامه ریزی شده است.

این مسئول با تاکید بر برگزاری همایش رهروان زینبی در ایام محرم تصریح کرد: این برنامه در روز ۱۲ محرم و زمان ورود اهل بیت به کوفه با شعار لبیک یا زینب ویژه خواهران در سقاخانه زرند و امامزاده های زرند، کوهبنان، بم، نوق برگزار می شود.

وی گفت: در ماه محرم نیز در راستای ترویج فرهنگ وقف، ۳۰ ایستگاه "همه واقف باشیم" در امامزاده ها و بقعه ها برگزار می شود که عمده برگزاری محرم و صفر بر مبنای وقف هایی بوده که انجام شده و وقف باعث نگهداری و حفظ محرم و صفر می شود.

ورود ۱۳۰ روحانی به استان کرمان

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه استان کرمان ادامه داد: ۱۳۰ نفر از روحانیون نیز از سراسر کشور وارد کرمان می شوند و در امامزاده ها و بقاع متبرکه سخنرانی می شود و بنای ما به اعزام روحانی به مناطق محروم و کم برخوردار است.

وی افزود: ۱۰ پایگاه خیمه معرفت نیز در ۱۰ امازاده کرمان برگزار می شود که در کل کشور مورد استقبال قرار گرفته و این پایگاه ها در امامزاده های شهرستان های انار، رفسنجان، کرمان، بافت، زرند، راین، بم، کهنوج،سیرجان، ساردوئیه برگزار می شود.

حجت الاسلام قاسمی زاده همچنین به برگزاری نمایشگاه بصیرت عاشورایی در امامزاده سلیمان شاه کوهبنان اشاره کرد و افزود: ۷۰ سوگواره بصیرت عاشورایی و حرکت مردم و تجمع مردم در دهه دوم محرم است که به صورت یک سنت نهادینه شود.

برگزاری کنگره امامزاده محمد در کرمان

وی افزود: اقامه نماز ظهر و عصر تاسوعا و عاشورا، ختم قران در سومین روز شهادت امام حسین در بقاع مبارکه، و برگزاری سوگواره بصیرت عاشورایی در ۷۷ امامزاده و بقاع متبرکه از جمله برنامه های این سازمان است.

این مسئول ادامه داد: امسال روضه خوانه مستقل از بخش درآمدهای متفرقه در دهه سوم محرم برگزار می شود و نظارت هم در برنامه های محرم و صفر بر محافل و روضه خوانی خواهیم داشت.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود از گفت: در ۹ آذر روز تولد امام موسی کاظم بزرگداشت امامزاده محمد برگزار می شود و یکی از محققین علم انصاب سخنرانی می کنند و در سال آینده در اردیبهشت کنگره امامزاده محمد برگزار می شود .