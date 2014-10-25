افزایش محدوده تردد خودروهای پلاک اروند یک ظرفیت سازی است/ حقی از مردم آبادان و خرمشهر ضایع نشده

جواد سعدون زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تردد خودروهای پلاک اروند تا شعاع 120 کیلومتری امتیازی مثبت برای ساکنان منطقه آزاد اروند است که می توانند برای انجام کارهای روزمره خود و همچنین رفت و آمد به شهرهای همجوار و مرکز استان از این امکان استفاده کنند.

وی افزود: گسترش این شعاع و تعمیم آن به کل خوزستان لطفی بود که مدیریت ارشد استان خواهان اعمال آن در حق شهرهای خوزستان شد. به این مفهوم که استاندار خوزستان خواستار بهره مندی سایر شهرهای استان از این امتیاز شد.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تصمیم گسترش محدوده تردد خودروهای پلاک اروند کاملا ظریف، حقوقی و حساس است و ما باید در پیگیریها و بررسی این موضوع، در نظر داشته باشیم که اساس مسئله به چالش کشیده نشود.

سعدون زاده با بیان اینکه سازمانهای مرتبط با این موضوع را نباید تحریک به واکنش در خصوص عدم تردد خودروهای پلاک اروند در کل شهرهای استان کنیم، اضافه کرد: چنین اقداماتی باعث می شود یک جو منفی و انقباضی در دولت علیه این مصوبه خوب به وجود بیاید.

حقی از حقوق مردم آبادان و خرمشهر ضایع نشده است

وی ادامه داد: مردم شهرهای آبادان و خرمشهر نباید تصور کنند که اتخاذ این تصمیم برای سلب یا تضییع حقوق آنها صورت گرفته است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تصمیم استاندار خوزستان در راستای ایجاد یک ظرفیت رفاهی و زمینه برخورداری مثبت در کلیه شهرستانهای خوزستان است.

سعدون زاده بیان کرد: اتخاذ تصمیم به تعمیم تردد خودروهای پلاک اروند به کل استان باعث می شود مردم شهرهای دیگر هم بتوانند از این امتیاز رفاهی برخوردار شوند.

وی تاکید کرد: افزایش محدوده تردد خودروهای پلاک اروند همانند توده ابری است که می‌ خواهد در این منطقه ببارد، حالا اگر این توده متراکم شود و این بارندگی کل استان را دربرگیرد چیزی از حق و حقوق مردم این منطقه کاسته نشده است.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعمیم تردد خودروهای پلاک اروند از نظر حقوقی و هم قانونی موردی از حقوق مردم آبادان و خرمشهر کم نکرده است، عنوان کرد: این مسئله باید برای مردم شریف شهرهای آبادان و خرمشهر به صورت مطلوب تبیین شود.

سعدون زاده توضیح داد: در پیامهایی که از مردم آبادان و خرمشهر به من می رسد اینگونه اظهار می شود که نمایندگان مردم موظفند حقوق منتقل شده شهرهای آبادان و خرمشهر به سایر شهرستان‌ها را اعاده کنند.

وی اذعان کرد: من به صراحت اعلام می کنم که کم کاری در حق مردم شهرهای آبادان و خرمشهر صورت نگرفته و هیچ حقی ضایع نشده است.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: افزایش محدوده تردد خودروهای پلاک اروند یک ظرفیت سازی است که به گمان من شایسته این بود در حق همه شهروندان خوزستان اعمال شود.