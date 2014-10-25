سه هزار نیروی پلیس امنیت شب های محرم شیراز را تامین می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدعلی گودرزی صبح شنبه در نشست خبری برنامه های نیروی انتظامی فارس در ایام محرم، گفت: با برنامه ریزی های انجام شده نیروی انتظامی با توجه به وظیفه ای که دارد با استفاده از تمامی امکاناتش برای حفظ امنیت مردم در شبهای محرم اقدام می کنند.

وی تصریح کرد: تشکیل ستاد امنیت محرم با ایجاد قرارگاه برقراری نظم و امنیت در ورودی حرم مطهر شاهچراغ(ع) در راستای تامین امنیت این دهه است.

فرمانده انتظامی فارس با بیان اینکه مهمترین اولویت ما در دهه اول محرم تامین امنیت مردم و منازل سطح شهر است، گفت: در این ایام که مردم تا پاسی از شب در خیابان ها هستند نیروی انتظامی با استفاده از مامورین لباس شخصی و نامحسوس فعالیت دارد.

سردار گودرزی تاکید کرد: 250 خودرو گشت،200 گشت موتوری و 270 پاس پیاده طی این 10 شب امنیت شهر را تامین می کنند.

وی یادآور شد: همچنین پست های ایست و بازرسی در نقاط مختلف شهر شیراز راه اندازی می شود.

فرمانده انتظامی فارس با بیان اینکه مردم در این شبها خودرو خود را در پارکینگ های محدوده حرکت هیئتها متوقف کنند، گفت: در این پارکینگ ها نیروهای نامحسوس مستقر شده برای جلوگیری از سرقت داخل خودرو و تمامی این پارکینیگ ها زیر نظر قرار دارند.

سردار گودرزی ادامه داد: سرقت از منازل نیز از جمله فعالیت های مجرمانه در این ایام است که حضور گشت های نامحسوس و ایست بازرسی های سطح شهر برای جلوگیری از این اتفاق است.

فرمانده انتظامی فارس افزود: یکی از مشکلات موجود در زمان تردد هیئت ها بروز نزاع های دسته جمعی است که در این راستا جلسات هماهنگی با مسئولین هیئتهای مذهبی و بزرگان محلی داشتیم که طی آن قرار شد از به کار گیری افراد سابقه دار و مشکوک در فعالیت های هیئتی جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: البته با هماهنگی های انجام شده با معرفی مسئولین هیئت ها، گروهی به عنوان یاوران محرم به پلیس معرفی شده که با لباس های مشخص در جهت حفظ نظم و امنیت تلاش و با پلیس همکاری لازم را خواهند داشت.

سردار گودرزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه حرکت هیئت های عزاداری نباید باعث بروز مشکلات برای مردم شود، گفت: طبق هماهنگی های انجام شده مراسمات عزاداری در خیابانها باید تا ساعت 23 به اتمام برسد و اگر هیئتی از این ساعت به بعد قصد تردد داشته باشد ممانعت خواهد شد.

فرمانده انتظامی فارس افزود: باید به این نکته توجه داشته باشیم که حرکت و تجمع عزاداران پس از ساعت 23 برای ساکنان و مردم ایجاد مزاحمت خواهد کرد که به طور حتم امام حسین(ع) نیز با این موضوع مخالف است.

وی یادآور شد: استفاده از کتل، علم و طبل های بزرگ که باعث ایجاد ترافیک و صداهای بلند می شود ممنوع است و از طرفی دیگر برخی از این ابزار و ادوات مباحث خرافی است که با شئونات محرم و فرهنگ قیام عاشورا متفاوت است.

سردار گودرزی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در خصوص حضور پلیس امنیت در بحث پیشگیری از هرگونه اتفاق خرابکارنه همانند شهر اصفهان، گفت: شهر شیراز دارای مردم فرهنگی و با تمدنی است که هیچگاه چنین اتفاقاتی در آن روی نمی دهد هر چند که این حرکت در اصفهان برنامه ریزی شده توسط دشمنان است زیرا هیچ فرد دین دار و مسلمان حاضر به چنین حرکت هایی نمی شود.

فرمانده انتظامی فارس تاکید کرد: پلیس اطلاعات و امنیت استان فارس تمامی مباحث را مورد توجه قرار داده و آمادگی برخورد با هرگونه حرکت خرابکارانه را در این مدت دارد.

وی همچنین در بحث برخورد با موتور سواران مزاحم نیز گفت: در این ایام هرگونه ایجاد مزاحمت برای مردم عزادار شیراز به شدت مورد برخورد قرار خواهد گرفت.

سردار گودرزی تصریح کرد: نیروهای مختلف پلیس به شکل محسوس و نامحسوس در سطح شهر و در میان عزاداران حضور دارند و با مزاحمین نوامیس مردم به شدت برخورد خواهند کرد.