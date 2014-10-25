عملیات اجرایی لایروبی رودخانه های سیستان آغاز شد

احمد عاقبت بخیر در گفتگو با مهر بیان داشت: به منظور بهبود در شرایط آبرسانی به اراضی کشاورزی منطقه سیستان و از آنجا که بسیاری از انهار و رودخانه های این منطقه بر اثر حرکت شن های روان مسدود شده است کار لایروبی انهار و کانال های آبیاری توسط ماشین آلات سنگین آغاز شد.

وی بیان داشت: همزمان با اجرای لایروبی انهار همچنین عمليات اجرايي ایجاد کانال انتقال اب و احداث ایستگاه پمپاژ آب به اراضي بلند آب درمنطقه سيستان نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت: در همین راستا عملیات احداث يک کانال ذوزنقه اي به طول 14 کيلومتر باعرض2متر در کف وارتفاع یک متر و 70 سانتی متر آغاز شده که به دليل عبوراين کانال در مسير حرکت شن هاي روان بیش از 2 کیلومتر آن به صورت سر پوشيده اجرا مي شود.

مدير عامل آب منطقه اي سيستان وبلوچستان همچنین با اشاره به احداث ايستگاه پمپاژ به منظور آبرسانی به اراضی بلند سیستان گفت: به همین منظوربا نصب تعداد 5 دستگاه پمپاژ آب در طول 14کيلومتر کانال احداث شده تعداد 12مکان براي خروجي آب درنظر گرفته شده که کشاورزان منطقه قادر خواهند بود آب موجود را به صورت ثقلي و بدون استفاده از پمپ وارد زمين کشاورزي خود کنند.