سامانه ثبت نام بدون آزمون رشته های کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی علوی فاضل در این باره، گفت: سایت معاونت سنجش و پذیرش به آدرس www.azmoon.org برای ثبت نام بهمن ماه رشته های کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته باز است و داوطلبان می توانند با مراجعه به آن نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

وی اظهار داشت: برای آنکه متقاضیان به تحصیل در این مقاطع بتوانند بدون هیچ عجله و شتابی انتخاب رشته کنند، این سایت تا نیمسال دوم برای ثبت نام فعال می ماند.

به گفته معاون دانشگاه آزاد، هر داوطلب مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته می تواند با مراجعه به سایت، 10 رشته/محل را بر اساس علاقه انتخاب و در سایت ثبت کند.

علوی فاضل در مورد زمان اعلام نتایج پذیرفته شدگان رشته های بدون آزمون کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، گفت: نتایج این مرحله در دی ماه اعلام خواهد شد و پذیرفته شدگان می توانند در بهمن ماه در واحدهای پذیرفته شده ادامه تحصیل دهند.

علوی فاضل در خصوص رشته های کاردانی پیوسته و ناپیوسته، اظهار داشت: داوطلبان این مقاطع می توانند با مراجعه به سایت در یک واحد دانشگاهی مورد علاقه خود ثبت نام کرده، سپس با تهیه یک نسخه چاپی از ثبت نام در سایت معاونت سنجش و پذیرش، پس از 24 ساعت به واحد دانشگاهی مربوطه مراجعه کنند. آغاز به تحصیل این دسته از متقاضیان نیز از نیمسال دوم سال تحصیلی 93-94 خواهد بود.