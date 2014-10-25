جشن پسته رفسنجان لغو شد

حسن باقری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با وجود برنامه ریزی هایی که برای برگزاری جشن پسته انجام شده بود هیئت مدیره شرکت تعاونی پسته این همایش را به دلیل ارتحال آیت الله مهدوی کنی و اعلام عزای عمومی لغو کرد.

وی افزود: با توجه به نزدیکی ایام محرم امکان برگزاری همایش و جشن پسته بعد از این وجود نخواهد داشت.

وی عنوان کرد: قرار بود قیمت گذاری پسته همزمان با همایش انجام گیرد که به دلیل لغو آن در زمان دیگری از طریق رسانه های محلی به اطلاع همشهریان خواهد رسید.

باقری در عین حال از احتمال قیمت گذاری پسته طی امروز توسط شرکت تعاونی پسته خبر داد.