بتول فولادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روستاها نقش بسیار مهمی در زمینه تولید دارند و نیاز است که زیرساخت‌های مورد نیاز روستاها به خوبی فراهم شود تا شاهد مادگاری هر چه بیشتر روستائیان و کاهش مهاجرت‌ها باشیم.

وی اضافه کرد: در سطح جامعه و استان زنانی وجود دارند که در عرصه سیاسی و اجتماعی فعالیت می‌کنند و به دنبال آن هستیم که در عرصه اقتصادی نیز زمینه فعالیت برای آنها فراهم کنیم.

فولادی با اشاره به توانمندی زنان افزود: کشورهای مختلف برنامه‌هایی در راستای توانمندی زنان ارائه کردند و در کشور ما نیز دستگاه‌های مختلفی از جمله جهاد کشاورزی در راستای توانمندی اقتصادی زنان روستایی پروژه‌های مختلف ارائه دادند.

مشاغل خانگی یکی از برنامه های مهم وزارت جهاد کشاورزی است

وی با بیان اینکه مشاغل خانگی یکی از برنامه های مهم وزارت جهاد کشاورزی است تصریح کرد: طرح صندوق اعتبارات خرد نیز یکی از موفق‌ترین طرح وزارت جهاد است که در حال انجام است.

مسئول زنان روستایی جهاد کشاورزی بوشهر خاطرنشان ساخت: سهولت دسترسي زنان روستايي به منابع اعتباري از برنامه‌های بسیار مهمی است که باید زمینه را برای استفاده زنان فراهم کنیم.

وی با تاکید بر لزوم تلاش برای توانمند‌سازي زنان از طريق مشاركت گروهي، اضافه کرد: افزايش سطح درآمد زنان روستايي و حمايت از فعاليت‌هاي كشاورزي روستايي را در دستور کار داریم.