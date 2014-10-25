16 شاعر به مرحله نهایی جشنواره شعر کوتاه هزاره راه یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحیم سعیدی راد دبیر جشنواره «شعر کوتاه هزاره» تعداد شرکت کنندگان در جشنواره را ۵۱۳ نفر اعلام کرد و گفت: بیشترین قالب آثار ارسالی را رباعی با ۸۸۶ شعر و کمترین آثار را هایکو با ۲۳ شعر به خود اختصاص داده بودند.

دبیر جشنواره« شعر کوتاه هزاره»، با اعلام دریافت ۳ هزار و ۳۹۳ اثر به دبیرخانه در طی مدت کوتاه فراخوان جشنواره افزود: در مرحله اول داوری؛ از میان آثار دریافتی تعداد ۱۰۶۹ شعر به مرحله اول داوری رسیدند. در مرحله دوم نیز ۳۲۸ شعر توسط هیات داوران انتخاب شد. سرانجام داوری نهایی اشعار انجام و تعداد ۱۶ اثر به مرحله نهایی رسیدند که نفرات برتر در دو بخش اصلی جشنواره از میان همین آثار معرفی خواهند شد.

وی در پایان اسامی آثار راه یافته به مرحله نهایی را به شرح زیر اعلام کرد و افزود در صورت عدم حمایت سازمان مشارکت کننده در جشنواره جوایز نقدی و لوح سپاس نفرات برتر به آدرس آنها ارسال خواهد شد.

این گزارش می‌افزاید: اسامی افراد راه یافته به مرحله نهایی این جشنواره به شرح زیر است: میثم داودی، محمدتقی عزیزیان، کوکب توفیق‌خواه، الهه ملک محمدی، فرشاد قربانی، خانم زری قهارترس، علی سلیمانی، ارمغان بهداروند، فاطمه جمعه شاد، انسیه موسویان، نعمت الله (حامد) رمضانی، جمشید عباسی، حمیدرضا اقبالدوست، سیدحبیب حبیب پور، محمد عالی زاده و مهرداد احمدی