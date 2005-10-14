برگزيدگان جشنواره قصه هاي قرآني معرفي شدند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اين جشنواره بمنظور يادآوري قابليتها و ظرفيتهاي قصه هاي قرآني براي انتقال صحيح معارف قرآني و اسلامي و همچنين گسترش مفاهيم قرآني در سطح جامعه برگزار مي شود .

داستانهاي مختلفي توسط نويسندگان و ناشران ، با الهام از قصه هاي قرآني نوشته ، چاپ و منتشر شده است كه توجه به كيفيت و صحت آنها نيز براي تأثيرگذاري مطلوب و مناسب امري ضروري است .

جشنواره كتابشناسي قصه هاي قرآني ، در تلاش است تا با برگزاري اين جشنواره ، ضمن تشويق نويسندگان و ناشران به خلق آثاري مرتبط با داستانهاي قرآن ، زمينه ارتقاي كيفي اين آثار را نيز فراهم آورد تا معارف اسلامي بدرستي به نسل جوان جامعه منتقل شود .

اولين جشنواره كتاب سال قصه هاي قرآني در سال 1374 با نظر واحد مطالعات و تحقيقات اسلامي سازمان اوقاف و امور خيريه برگزار شد و طي اين جشنواره تنها به كتب برگزيده كودكان و نوجوانان و همچنين بزرگسالان جوايزي اهدا شد و پژوهشهاي برتر در قالب موضوعات مطرح شده مورد بررسي قرار نگرفتند .

بر اساس اين گزارش درمعرفي برگزيدگان دومين جشنواره كتاب شناسي قصه هاي قرآني در گروه سني بزرگسالان بخش داستان بلند و رمان (تأليف)؛ محمدرضا سرشار رتبه اول، داوود غفار زادگان رتبه دوم و رضا شيرازي رتبه سوم را كسب كردند.



در بخش داستان بلند و رمان(ترجمه) نيز حسين سيدي ‌ساروي رتبه اول را كسب و براي رتبه هاي دوم و سوم نيز برگزيده اي معرفي نشد .



در بخش آثار تقديري داستان بزرگسال، سينا علوي رتبه اول و محمدرضا سنگري نيز رتبه دوم را از آن خود كردند.



براي گروه سني كودك و نوجوان بخش داستان بلند و رمان (تأليف) محمود پوروهاب رتبه اول، محمدرضا سرشار رتبه دوم و محمدكاظمي‌ مزيناني نيز رتبه سوم را كسب كردند.



در بخش مجموعه داستان هيچ اثري حائز رتبه نشد.



در حوزه كتاب تك ‌داستان نيز، رتبه اول انتخاب نشد و محمد حمزه ‌زاده رتبه دوم و مهدي ميركيايي رتبه سوم را كسب كردند.



حسين سيدي ساروي در بخش ترجمه آثار مورد تقدير ويژه قرار گرفت و آثار تقديري داستان كودك و نوجوان فريبا كلهر رتبه اول و ظاهر ايبد رتبه دوم بودند.



در رشته پژوهش محمد حميد يزدان ‌پرست‌ لاريجاني رتبه اول، محمد حسيني رتبه دوم و سيدابوالقاسم حسيني رتبه سوم را كسب كردند.



براي بخش ترجمه و پژوهش نيز سيد محمد راستگو و مسعود انصاري رتبه اول و هيچ اثري حائز رتبه دوم نشد، حسين صابري نيز رتبه سوم را كسب كرد.

در جريان اين جشنواره ميثاق امير فجر، سيد مهدي شجاعي، سيدعلي ‌اكبر حسيني، مسلم ناصري، سعيد آل ‌رسول و غلامرضا آبروي مورد تجليل ويژه قرار گرفتند .

در اين مراسم همچنين از محمد رضا سرشار به پاس يك عمر فعاليت فرهنگي و نگارش داستانهاي قرآني بعنوان نويسنده برگزيده ، تجليل شد .

مراسم فوق با قرائت بيانيه هيئت داوران همراه بود كه طي آن با اشاره به فعاليتهاي صادقانه اي كه از سوي فعالان عرصه قلم انجام شده، بر نبود مواد خام و اطلاعات مستند و قابل اعتماد و مورد نياز داستان نويسان تأكيد شد.

در بخشي از اين بيانيه با اشاره به اينكه نمي توان از كنار بازنويسي هاي غير هنري برخي حكايتهاي تاريخي و زندگينامه هاي پيامبران و ائمه براحتي گذشت، آمده است: فقر داستانهاي كوتاه در مورد پيامبران و ائمه و همچنين قصه‌هاي قرآني بخوبي مشهود است و بسياري از داستانهاي منتشرشده نيز، فاقد رنگ و بوي بومي و فضاسازي تاريخي هستند.