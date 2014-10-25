انجام اولین پیوند قلب از یک شخص مرده در دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، بیماران بسیاری در سراسر دنیا نیازمند پیوند قلب هستند اما این پیوند تنها در زمانی صورت می گیرد که شخصی دچار مرگ مغزی شده باشد و بتوان از اجزای بدن وی برای نجات سایرین بهره برد و گاهی اوقات به دلیل اینکه پیوند به موقع صورت نمی گیرد، بسیاری از بیماران محکوم به مرگ می شوند.

اکنون پزشکان استرالیایی راه حل جدیدی را پیش روی جراحان و بیماران قرار داده اند که می تواند خطر مرگ بیماران را کاهش دهد. جراحان استرالیایی برای اولین بار در دنیا و در بیمارستان" سنت وینست" سیدنی موفق به انجام اولین پیوند قلب شدند.

جراحان استرالیایی تاکنون سه قلب را که بیش از 20 دقیقه از حرکت ایستاده بودند را به بیماران قلبی پیوند زده اند. این موضوع در حالی مطرح می شود که در گذشته، پیوند قلب تنها از اشخاص زنده به بیماران قلبی انجام می شد.

پیوند قلب از اشخاص مرده می تواند جان هزاران بیماران قلبی را نجات دهد. یکی از بیمارانی که پیوند قلب را دریافت کرده، مردی 57 ساله است، وی در این رابطه می گوید:"اکنون هیچ احساس درد و ناراحتی ندارم، احساس می کنم جوان شده ام" اولین پیوند در ماه آگوست انجام شده و وضعیت عمومی بیمار رو به بهبود است و دو بیمار دیگر نیز تحت مراقبت های ویژه هستند. جراحان معتقدند با این روش می توان بیش از 30 درصد بیماران قلبی را نجات داد.

یکی از جراحانی که در این تیم پزشکی حضور داشت، می گوید:" قلب جدید پس از اینکه از بدن شخص مرده گرفته شد داخل ماشینی قرار گرفت و با استفاده از این دستگاه که به "ماشین احیای قلب ایستاده" نام گرفته، موفق به پیوند قلب شدیم. اگر قلبی نیز برای دقایقی از حرکت متوقف می شد از شک های الکتریکی کمک می گرفتیم تا بتوانیم ضربان را به قلب بازگردانیم."