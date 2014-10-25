به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، "حیدرالعبادی" نخست وزیر عراق با انتشار بیانیه ای با اشاره به موفقیت نیروهای امنیتی عراق در جرف الصخر اعلام کرد: رزمندگان قهرمان ما به همراهی نیروهای مردمی توانستند یک پیروزی حقیقی را در منطقه جرف الصخر محقق کنند و ضربه سنگینی را بر پیکره داعش وارد آورند .

وی ضمن تبریک به مردم عراق در خصوص موفقیت ارتش در عملیات جرف الصخر و پاکسازی این منطقه از وجود داعش اعلام کرد که این پیروزی کلید پیروزیهای بزرگتر و آزادسازی کامل عراق محسوب می شود.

شایان ذکر است روز گذشته ارتش و نیروهای امنیتی عراق عملیات گسترده ای را برای پاکسازی منطقه جرف الصخر انجام دادند که در نتیجه این عملیات منطقه راهبردی جرف الصخر از وجود داعش پاکسازی شد.