آلمان برای کمک به مقابله با داعش بیش از پیش تلاش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان ، دولت آلمان در نظر دارد با در پیش گرفتن برنامه آموزش به مبارزان علیه داعش برای براندازی این گروه ترویستی تلاش کند.

بر اساس گزارش های رسیده وزارت امورخارجه و وزارت دفاع آلمان در نظر دارند با اعزام نیروهای آموزشی به اربیل عراق اقدامات خود را آغاز کنند.

دولت فدرال قصد دارد اجرای ماموریت آموزش جنگی در شمال عراق را برعهده بگیرد.



به همین منظور چهار مرکز آموزشی برای این منظور تعیین شده که قرار است از جانب ائتلاف بین المللی تحت سرپرستی آمریکا اداره شوند.

همچنین گفته می شود مربیان آلمانی، در صورتی که شرکت آنها در این ماموریت قطعی شود،به اتفاق سربازان متعلق به سایر کشور های شریک در ائتلاف بین المللی مبارزه علیه داعش در اربیل مستقر خواهند شد.



این احتمال وجود دارد که کشورهای اسکاندیناوی نیز در این ماموریت آموزشی شرکت داشته باشند. در اربیل بین 200 و 300 نفر مستقر خواهند شد اما تعداد سربازان آلمانی در این جمع هنوز مشخص نشده است.



پیش بینی می شود ارتش فدرال 100 نظامی را به این ماموریت آموزشی جنگی اعزام کند.