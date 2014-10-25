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۳ آبان ۱۳۹۳، ۱۲:۵۸

111 ميليارد ریال براي اجراي پدافند غيرعامل پيش بيني شده است

111 ميليارد ریال براي اجراي پدافند غيرعامل پيش بيني شده است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرعامل آب و فاضلاب شهری هرمزگان گفت: در بودجه سال 93، 111 ميليارد ريال براي اجراي پدافند غيرعامل تاسيسات آب و فاضلاب هرمزگان پيش بيني شده كه 47 ميليارد ريال آن طي شش ماهه اول امسال تخصيص داده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خادمی صبح شنبه در نشستی با خبرنگاران ضمن گراميداشت هفته دفاع غيرعامل(سوم تا نهم آبانماه)، هدف از اجراي طرح هاي پدافند غيرعامل در تاسيسات آب و فاضلاب را افزايش پايداري و کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمانها و تاسیسات و تجهیزات زیربنایی آبرسانی عنوان كرد و گفت: در بودجه سال 93، 111 ميليارد ريال براي اجراي پدافند غيرعامل تاسيسات آب و فاضلاب هرمزگان پيش بيني شده كه 47 ميليارد ريال آن طي شش ماهه اول امسال تخصيص داده شد.

خادمي افزود: با تامين اعتبار باقي مانده، برنامه هاي تعريف شده در حوزه مديريت بحران و پدافند آب و فاضلاب سال 93 تكميل خواهد شد.

وي با اشاره به اينكه پروژه هاي تعريف شده امسال تا كنون 60 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است، گفت: بیش از 855 میلیارد ریال اعتبار جهت اجراي طرح هاي پدافند غير عامل در بخش تاسیسات آب و فاضلاب در سطح استان مورد نیاز است.

وي افزود: پروژه هاي مقاوم سازي لرزه اي، ايجاد سامانه هاي ارتباطي پايدار، تامين آب اضطراري در شهرها، اجراي پروژه هاي مقابله با مقاوم سازي، اجراي نتايج مطالعات در تاسيسات و حفاظت از اين تاسيسات از جمله پروژه هاي اجرايي پدافند غيرعامل اين شركت است. وي همچنين تهيه و به روز رساني بانك اطلاعاتي مكاني يا توصيفي(GIS) را از ديگر اقدامات آبفاي استان در اين بخش عنوان كرد.

اين مقام مسئول با بيان اينكه آموزش نيروهاي داخلي و آگاهي بخشي عمومي از اركان اصلي پدافند غيرعامل است، تصريح كرد: اين مهم در قالب برگزاري دوره هاي آموزشي، رزمايش هاي ساليانه و شركت در نمايشگاه "پدافند غيرعامل" در سرلوحه كاري شركت آب و فاضلاب استان قرار گرفته است.

کد مطلب 2409031

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