گسترش خوابگاه های متاهلی دانشگاه امیرکبیر  برای ترویج ازدواج دانشجویی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد طباطبایی با اشار به فلسفه ازدواج، افزود: ازدواج دروازه ورود به تشکیل خانواده است و این امکان را فراهم می‌کند تا انسان‌ها به میل باطنی و خواسته طبیعی خود پاسخ دهند.

وی با اشاره به برگزاری هجدهمین دوره جشن دانشجویی اظهار داشت: این دوره از مراسم جشن دانشجویی را با شعار "ازدواج آگاهانه، به هنگام و پایدار" برگزار خواهد شد.

طباطبایی ادامه داد: دانشجویانی که تاریخ عقد آنها از اول مهرماه سال 92 تا 30 مهرماه سال جاری باشد می‌توانند در این مراسم ثبت نام کنند.

دبیر اجرایی جشن دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تاکید بر اینکه مراسم جشن ازدواج دانشجویی در سال جاری در مشهد مقدس برگزار خواهد شد، خاطر کرد: مهلت ثبت نام این مراسم تا 4 آذرماه جاری تعیین شده است و دانشجویانی که تاریخ عقد آنها در بازه زمانی تعیین شده باشد، می‌توانند از طریق سایت www.nahad.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

وی برگزاری کارگاه آموزشی را از برنامه‌های این مراسم دانست و یادآور شد: موضوع این کارگاه‌های آموزشی "مدیریت روابط زوجین" و "خانواده پایدار" است و انتخاب این دو موضوع بر اساس آسیب شناسی که انجام شده، تعیین شده است.

طباطبایی از برگزاری سفرهای زیارتی خبر داد و گفت: سفرهای زیارتی از اسفندماه آغاز می‌شود و درصدد هستیم تا هتلی را در مشهد در نظر بگیریم و کل خانواده امیرکبیر برای حضور در این سفر زیارتی دعوت به عمل خواهد آمد.

وی ارائه مشاوره‌های قبل و بعد از ازدواج را از دیگر برنامه‌های این نهاد ذکر کرد و افزود: قبل ازدواج با ارائه سخنرانی در دانشگاه مشاوره‌هایی داده می‌شود و در بعد از ازدواج نیز به صورت خاص برای دانشجویانی که درخواست ارائه مشاوره داشته باشند، مشاوره‌هایی ارائه خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: ارائه مشاوره در بعد از ازدواج در صورت نیاز و ارائه درخواست دانشجویان خدمات مشاوره‌ای ارائه خواهد شد.

دبیر اجرایی جشن دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در عین حال یادآور شد: مدیریت قبلی و مدیریت فعلی دانشگاه درصدد هستند تا خوابگاه‌های متاهلین را به منظور کمک به موضوع ازدواج را توسعه دهند که در این راستا اقداماتی صورت گرفته است و تعدادی از این خوابگاه‌ها واگذار شده است.

طباطبایی با بیان اینکه تعداد خوابگاه متاهلین دانشگاه صنعتی امیرکبیر نسبت به سایر دانشگاه‌ها کمتر است، اظهار داشت: تاکنون 30 واحد خوابگاه‌های متاهلین به بهره برداری رسیده است و طرحی از سوی معاون فرهنگی و دانشجویی برای ارتقای خوابگاه‌های متاهلین در دستور کار دارد.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون دانشگاه صنعتی امیرکبیر میزبانی 5 هزار دانشجو در مراسم ازدواج دانشجویی بوده است، گفت: تاکنون در هجدهمین دوره جشن ازدواج دانشجویی 120 نفر ثبت نام کرده‌اند.