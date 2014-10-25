نجفعلی میرزایی مدیرعامل موسسه خانه کتاب در گفتگو با خبرنگار مهر، نظر خود را درباره احیاء طرح خرید تازه‌های نشر و خرید 50 نسخه از هر کتاب پس از انتشار از سوی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، گفت: تا جایی که من می‌دانم سیاست‌های حمایتی دولت تا الان کمکی به توسعه کمی و کیفی کتاب در کشور نکرده است یعنی اگر نگوئیم این سیاست‌ها به برخی از پدیده‌های منفی صنعت نشر دامن زده، دست کم کمکی به رفع آنها نکرده است. در هر حال من امیدوارم این طرح یا طرح‌هایی که معاونت فرهنگی برای آینده دارد، به رفع معضلات کیفی کتاب منجر شود و صرفاً نگاهی ناشرسالارانه و کمی به این مشکلات نداشته باشند.

وی افزود: اگر این خبر که معاونت فرهنگی وزارت ارشاد یا دولت می‌خواهد از تمامی کتاب‌ها به تعداد 50 نسخه خریداری کند، این کاملاً در تضاد با طرح‌های کیفیتی که با هدف ارتقا کیفی وضعیت کتاب در ایران هستند، خواهد بود. به این دلیل روشن که کتاب امروز با معضل کتابسازی، تولید کتاب‌های زرد، عامه‌پسند و کم‌کیفیت رو به رو است و جناب دکتر صالحی بارها خودشان گفته‌اند که کتاب کیفیِ ایران در بین این کتاب‌های کم‌کیفیت گم می‌شود. اگر استناد کنیم به این فرمایش ایشان، آن وقت این حرف با طرح خرید 50 نسخه از هر کتابی که منتشر می‌شود، نمی‌سازد.

مدیرعامل خانه کتاب در ادامه با تشکیک در خبر اعلام شده از سوی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد و بیان این نکته که «تصورم این است که نقل قول از آقای صالحی دقیق نیست، نمی‌توان تصور کرد که ایشان گفته باشند که ما تصمیم داریم از هر یک از کتاب‌های چاپ شده، 50 نسخه بخریم» سخن اخیر خود را اینگونه تکمیل کرد: خرید 50 نسخه از هر کتاب، خیلی زیاد است و فکر می‌کنم این طرح در راستای ایده‌های ارتقابخشی آقای صالحی نیست. طرح خرید کتاب البته کلاً طرح خوبی است اما اینکه همه کتاب‌های خریداری شوند، با ایده‌های کلی آقای صالحی و مجموعه معاونت فرهنگی و خود ما که بارها گفته‌ایم کتاب‌های کیفی در بین کتاب‌های کم‌کیفیت گم شده‌اندع نمی‌خواند.

به گزارش مهر، روز گذشته سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تدوین آئین‌نامه‌ای برای خرید تازه‌های نشر از ناشران سراسر کشور و با هدف راه‌اندازی نمایشگاه‌ دایمی از تازه‌های نشر در مراکز استان‌ها و آشنایی جامعه مخاطبین با جدیدترین آثار منتشرشده در کشور، خبر داد. همایون امیرزاده مشاور علمی، فرهنگی و مدیریتی صالحی هم در تشریح جزئیات این خبر گفت: این طرح سابق بر این هم بود و در واقع معاونت فرهنگی طرحی را که بیش از دو سال پیش متوقف شده بود، احیا کرده است. به گفته وی در این طرح، ارشاد به تعداد 50 نسخه از کتاب‌های چاپ اول را بلافاصله بعد از انتشار، خریداری می‌کند.