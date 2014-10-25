به گزارش خبرنگار مهر، عباس امینی‌زاده صبح شنبه در همایش سیلاب‌های شهری که در سالن فردوسی شهرداری بندرعباس برگزار شد، اظهار کرد: خارج شدن از حالت طبیعی و اجتماعی هر مسئله‌ای، بحران تلقی می شود.

وی با اشاره به اینکه سیلاب نیز یکی از بحث‌های مهم در مدیریت بحران است، افزود: از مهمترین مسایل بحرانی که دنیا به آن دچار است، زلزه سیل و طوفان است و شهر ما نیز به لحاظ وضعیت جغرافیایی و طبیعی با موضوعات مختلف بحرانی روبرو است.

شهردار بندرعباس با بیان اینکه اخیراً نیز با سیلاب بیشتر سر و کار داشته‌ایم، خاطرنشان کرد: اگر برنامه‌ریزی صحیحی صورت نگیرد، سیلاب‌ها می‌توانند یک عامل اساسی برای ضرور و زیان باشند.

امینی‌زاده با اظهار اینکه باید برنامه‌ریزی مناسبی در راستای بهره‌ برداری از این نعمت الهی داشته باشیم، ادامه داد: باید پیشگیری‌ها در زمینه جلوگیری از بروز سیلاب‌های شهری افزایش یابد.

وی با تاکید بر اینکه بحران مسئله‌ای اجتناب ناپذیر است، اضافه کرد: بندرعباس یک شهر طولی در امتداد نوار ساحلی قرار گرفته و بر اساس ارتباطی که این شهر با دریا دارد، همه توقع دارند که نباید در شهر آبگرفتگی ایجاد شود.

شهردار بندرعباس با اشاره به اینکه نگاهی گذرا به حوزه شهرسازی بندرعباس، نشان می‌دهد که بندرعباس شهری است که در طول زمان به صورت نامنظم توسعه یافته است، تصریح کرد: متاسفانه از ابتدا برای کل شهر بندرعباس برنامه منسجم شهرسازی وجود نداشته و با مرور زمان بخشها به هم متصل شده‌اند.

امینی‌زاده گفت: آبگرفتگی مشکلات زیادی در شهر به وجود می‌آورد و باید به لحاظ علمی توجه به عوامل مهم و اثربخش داشته باشیم.

وی با بیان اینکه توجه به عوامل شهری، انسانی و غیرانسانی کمک می‌کند تا برنامه منسجمی برای آینده داشته باشیم، ادامه داد: تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز در این ارتباط مهم است و با توجه به رویکردهای علمی می‌توان تجزیه و تحلیل علمی داشته باشیم و نهایتا نیاز به یک برنامه برای کنترل و جلوگیری از آن نیاز داریم.

شهردار بندرعباس با بیان اینکه در این شهر بارندگی طی 20 سال گذشته بسیار کاهش یافته و شاهد یک دوره خشکسالی در طول زمان بوده‌ایم، ادامه داد: با این وجود شهر از ابعاد مختلف توسعه یافته و کار جلوگیری از روان‌آبها سخت شده است.

امینی‌زاده با اشاره به برخی از دلایل سیلاب‌های شهری، گفت: اجرای معابر و ساخت و سازها باعث کاهش جذب آب در زمین می‌شود و این مسئله یکی از دلایل تشکیل سیلاب‌های شهری است و علاوه بر آن، وجود پشت بام و آسفالت بودن کوچه‌ها و خیابان‌ها نیز در این امر موثر است.

وی با تاکید بر اینکه برگزاری این جلسات فرصتی برای شناخت بیشتر این عامل بحران، یعنی سیلاب‌های شهری می‌باشد، اظهار کرد: پیشگیری، آماده ‌سازی، مقابله و بازسازی مهمترین مسائلی است که باید در بحث بحران به آن توجه شود.

شهردار بندرعباس تاکید کرد: همه عوامل می‌توانند در مدیریت این نوع بحران‌ها کمک کنند و تنها شهرداری موظف به پیشگیری و مقابله با سیلاب نیست.

وی با بیان اینکه همه دستگاه‌هایی که در ساخت و ساز شهری سهیم‌اند دارای وظایف مشخص در بحث مقابله‌ای هستند، تاکید کرد: گاهاً مشاهده می‌شود که در این موارد یکی دو دستگاه به وظایف خود عمل نمی‌کنند، با وجود اینکه اگر مدیریت و هماهنگی داشته باشیم، می‌توان اثر بخشی بیشتری ایجاد کرد.