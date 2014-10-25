به گزارش خبرگزاری مهر، تغییر هر فصل به معنای تغییر شیوه زندگی و ورود بیماری های جدید است. اما با کمی دقت در عادات تغذیه ای و رفتاری می توان از ابتلا به بیماری های مختلف در امان ماند و فصلی بدون ابتلا به بیماری را گذارند.

* مصرف خوراکی‌های سم زدا

خوراکی هایی با القاب سم زدا وجود دارند که می توانند وضعیت سلامتی را بهبود بخشند. برای مثال چکاندن چندین قطره لیمو ترش در آب و مصرف صبحگاه آن می تواند به سم زدایی بدن پرداخته یا مصرف شب هنگام آب آناناس نیز می تواند همین خاصیت را داشته باشد.

* از مصرف غذاهای چرب بپرهیزید

اگر در منطقه سیبری و هوای فوق العاده سرد زندگی می کنید تنها به مصرف غذاهای پر چرب روی ببرید اما در غیر این صورت از مصرف غذاهای خیلی چرب در زمستان بپرهیزید زیرا مصرف غذاهای چرب هیچ تاثیری در گرم شدن بیشتر شما ندارد نه غذاهای چرب و نه غذاهای شیرین. علاوه بر این، مصرف غذاهای چرب می تواند تاثیر منفی بر کبد داشته باشد و به بیماری های کبدی منجر شود.

* منیزیم علیه افسردگی و خستگی

اگر احساس خستگی و افسردگی مفرط می کنید به مصرف منیزیم بپردازید زیرا خوراکی های حاوی منیزیم می توانند علیه افسردگی و خستگی بتازند. بهترین مواد غذایی که سرشار از منیزیم هستند عبارتند از سبزی هایی مانند اسفناج، گوجه فرنگی، مغز بادام، فندق، تخمه کدو، موز، انجیر خشک، غلات سبوس دار و البته مکمل های دارویی نیز می توانند مفید باشند.

* مصرف پروتئین را افزایش دهید

مصرف پروتئین می تواند شما را از حالت افسردگی و خواب آلودگی در فصل زمستان دور نگه دارد پس در وعده صبحانه خود خوراکی هایی که دارای مقادیر قابل توجهی از پروتئین هستند را بگنجانید. از میان خوراکی های حاوی پروتئین می توان به مواردی مانند آجیل ها، دانه های روغنی، تخم مرغ و پنیر اشاره کرد.

* مصرف آب روزانه را افزایش دهید

در زمستان باید آب بیشتری به نسبت تابستان در اختیار بدن قرار بگیرد گرچه کمتر این نیاز را در فصل زمستان احساس می کنیم. نوشیدن حداقل 1.5 لیتر آب در زمستان توصیه می