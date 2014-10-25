توسعه اقتصادی کره شمالی منوط به خلع سلاح اتمی اش است

به گزارش خبرگزاری مهر، یونهاپ با اشاره به بیانیه مقامات آمریکا و کره‌ جنوبی گزارش داد که وزرای خارجه و دفاع دو کشور خواستار توقف اقدامات تحریک آمیز کره شمالی با هدف خلع سلاح اتمی شدند.

وزرای خارجه و دفاع آمریکا و کره جنوبی با تاکید بر لزوم بازگشت کره شمالی به مذاکرات اتمی و لزوم پایبندی این کشور به تعهدات خود توسعه اقتصادی کره شمالی را منوط به خلع سلاح اتمی این کشور اعلام کردند.

وزیر خارجه آمریکا پیشتر نیز در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای آلمانی در برلین با اشاره به آمادگی آمریکا برای از سرگیری مذاکرات هسته ای با کره شمالی، درباره بازگشت این کشور به مذاکرات شش جانبه ابراز امیدواری کرد.