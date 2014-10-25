دلایل مخالفت دولت با طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر

حجت الاسلام رضا آشتیانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با انتقاد از اظهارات اخیر رئیس جمهور در مورد طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر گفت: زمانی که این طرح قانونی شود و پشتوانه قانونی داشته باشد، خیلی از افرادی که امر به معروف را وظیفه دینی می‌دانند می‌توانند این واجب شرعی را انجام دهند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان آیات و روایاتی در فضیلت امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: متاسفانه آمران به معروف و ناهیان از منکر از حمایت قانونی برخوردار نیستند و هر کسی که اقدام به این کار می‌کند امنیت جانی ندارد، لذا کمیسیون فرهنگی و قضایی در راستای حمایت از آمران به معروف این طرح را به تصویب رساندند.

وی تصریح کرد: متاسفانه این آقایان متوجه شدند که تصویب این طرح با شعارهای انتخاباتی آنها و ایده‌هایشان در تضاد است لذا با این طرح مخالفت می‌کنند.