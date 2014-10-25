ایران با پاکستان اتمام حجت کرده است

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با بیان اینکه ایران تماشاگر صرف نیست، افزود: ایران از قدرتمندترین کشورهای منطقه است و همیشه برای مبارزه با تروریسم و حفظ تمامیت ارضی خود مصمم و قاطع است.

این عضو فراکسیون روحانیون مجلس با بیان اینکه کشور پاکستان در قبال وظایف خود کوتاهی کرده است، گفت: هر کشوری موظف است بر مبنای قوانین بین المللی مانع از آسیب به کشور همسایه اش شود، اما پاکستان علی رغم شفافیت های قانونی در این زمینه بارها و بارها کوتاهی کرده است.

سفیر پیشین ایران در واتیکان گفت: وقتی پاکستان در قبال وظایف خود کوتاهی می کند و مسئولیت پذیر نیست، دولت ایران باید اقدامی انجام دهد که کشورهای همسایه بفهمند ایران فقط نظاره گر نیست.

ناصری با بیان این مطلب که ایران بیش از اندازه صبور کرده است، گفت: دیدارهای مسئولان دو طرف، فراخواندن سفیر پاکستان در تهران و غیره نشان دهنده تلاش های ایران برای حل دیپلماتیک موضوع است، اما صبوری ایران هم حد و اندازه ای دارد.

این نماینده مجلس نهم شورای اسلامی با بیان اینکه ایران می تواند پس از بی نتیجه ماندن اقدامات دیپلماتیک وارد خاک پاکستان شود، گفت: این اقدام ایران به هیچ وجه تلقی به تهاجم نمی شود، بلکه رفع تهاجم و در واقع دفاع است.

ناصری در خاتمه با انتقاد از وزارت امور خارجه گفت: به نظر می رسد این وزارتخانه به دلیل تکرار چند باره اقدامات تروریستی در مرز ایران و پاکستان باید فعال تر عمل کند و از موضع انفعالی خارج شود.