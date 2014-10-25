به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، اولین دستور کار جلسه علنی هفته جاری ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته جاری ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه‌ اصلاح قانون مالیات‌های‌ مستقیم‌ و اصلاحات بعدی‌ آن را نیز در دستور کار دارند.

علاوه بر این قرائت گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره طرح اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت‌های تعاونی روستایی نیز در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار دارد.

کمیسیون فرهنگی همچنین هفته جاری گزارش دیگری در مورد طرح حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور و پیگیری امور نمازخانه‌ها را نیز جهت بررسی به صحن مجلس ارسال کرده است.

علاوه بر این، گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره طرح الزام سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386بر اساس دوسال آخر بیمه‌پردازی سنوات ارفاقی آنان در مجلس بررسی خواهد شد.

وکلای ملت همچنین هفته جاری گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی را نیز در جلسات علنی بررسی خواهند کرد.

بررسی گزارش شور دوم کمیسیون انرژی درباره طرح حمایت از صنعت برق کشور نیز در دستور کار هفته جاری قرار دارد.

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده نیز هفته جاری در دستور کار جلسات علنی مجلس قرار دارد.

بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره طرح اصلاح بند (ج) ماده (178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز در دستور کار هفته جاری مجلس قرار دارد.

نمایندگان هفته جاری گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح اصلاح بند(ز) ماده(44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و گزارش ‌کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی درباره لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیاتهای انضباطی نیروهای مسلح را نیز بررسی خواهند کرد.



سه شنبه هفته جاری بررسی سؤال سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار دارد. سئوال وی در مورد کم کاری وزارتخانه در تحقق اقتصاد تعاونی است.

سید ناصر موسوی لارگانی در گفتگو با مهر اظهار داشت: بر اساس قانون باید 25 درصد از اقتصاد کشور ما تعاونی شود اما تاکنون برای تحقق این هدف اقدام عملی صورت نگرفته است.

هفته جاری همچنین قرائت گزارش کمیسیون آموزش در مورد تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد در دستور کار جلسه علنی قرار دارد.

علاوه بر این انتخاب دونفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات، انتخاب دونفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در شورای‌عالی نظام پزشکی و انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و یک نفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در شورای‌ ملی ایمنی زیستی نیز هفته جاری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.