شعارهای انتخاباتی دولت علت اصلی نگرانی از تصویب طرح حمایت از آمران به معروف

حجت الاسلام نصرالله پژمان‌فر در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با انتقاد از اظهارات اخیر رئیس جمهور در خصوص طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر گفت: به نظر من دولت باید این طرح را فرصتی برای خود بداند زیرا با اجرای آن برای حل بخشی از مشکلات جامعه از ظرفیت مردم استفاده خواهد شد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت نباید از ظرفیت مردم هراس داشته باشد گفت: ما بحران‌های متعددی را با استفاده از ظرفیت مردم تبدیل به فرصت کرده‌ایم که دفاع مقدس از نمونه‌های بارز آن است.

وی ادامه داد: امروز مشکلات زیادی در جامعه وجود دارد که با قدرت فراگیر قانونمند مردمی قابل حل است و در چارچوب قانون با تذکرات شفاهی و زبانی مردم بسیاری از این مشکلات مدیریت خواهد شد.

عضو کمیسیون فرهنگی اظهار داشت: دولتی که خودش را دولت مردمی می‌داند نباید نگران حضور مشارکت و عملکرد ضابطه‌مند مردم در زمینه امر به معروف و نهی از منکر باشد.

پژمان فرد در تشریح علت نگرانی دولت از تصویب این طرح گفت: باید علت نگرانی دولت را در خودرایی ها و شعارهای انتخاباتی فراوانی جستجو کرد که دولت در زمینه آزادی ها به مردم داد.

وی ادامه داد: شعارهایی که امکان تحقق آن وجود ندارد مگر اینکه دولت بخواهد از چارچوب نظام عبور کند.

عضو کیمسیون فرهنگی تصریح کرد: دولت بداند با ایستادن در مقابل مردم وجاهت خود را از دست خواهد داد.