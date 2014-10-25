به گزارش خبرنگار مهر، سيد محمد احمدي صبح شنبه در همايش شهرداران استان فارس گفت: امروزه استان فارس نيازمند درآمدهاي پايدار در شهرستان هاست.

وي از شهرداران خواست تا با ايجاد تنوع شغلي در مقابل مهاجرت پذيري ايستادگي كنند و در راستای راه اندازي درآمدهاي پايدار شهروندان را تشويق كنند.

استاندار فارس نقش شهرداران را در پيشرفت شهرها مهم دانست وافزود: امروزه در استان فارس با دارابودن بيش از 100 شهردار باید شاهد عمران وآباداني باشیم.

احمدي با توصيه به شهرداران گفت: شهرداران هيچگاه بدنبال بحث هاي حاشيه اي نباشند زيرا برخي افراد هستند كه برای بر هم زدن جو جامعه وامنيت منطقه تلاش می کنند.

استاندار فارس بابيان اينكه عنادي به دولت قبل نيست وتلاشي بر جابجاي فرمانداران نداريم، افزود: متاسفانه در دولت قبل برخي از مسئولين بدون بليط سوار بر قطار شده بودند ونياز است كه آنها را در ايستگاه پياده كنيم.

اين مسئول يادآورشد:در حال حاضر رابطه بسيار قابل توجه اي با شوراي سياستگذاري ائمه جمعه وجود دارد وهر هفته تمامي خواسته هاي ائمه جمعه كه در خطبه هاي نماز جمعه بيان مي شود را مورد توجه قرار می دهیم.

در ادامه معاون عمراني استانداري فارس به شهرداران نويد نوسازي در بخش ناوگان عمومي و خدمات عمراني داد و گفت: بزودي شاهد نوسازي ناوگان حمل ونقلي در استان خواهيم بود.

محمدرضا رضائيان افزود:شهرداران بايد از پتانسيل هاي سازمان همياري شهرداري استفاده كنند زيرا اين سازمان متعلق به شهرداري است.

وي در بخش ديگري از سخنان خود به اجراي قانون افزايش حقق شهرداران وهمچنين اضافه شدن سقف پاداش شهرداران اشاره وبيان كرد: 50 تا 60 درصد حقوق شهرداران اضافه مي شود و پاداش فصلي دريافت خواهند كرد.

شهردار شيراز نيز گفت: در حال حاضر شهرستان هاي استان فارس وهمچنين شهر شيراز نيازمند اجراي بيشتر فرهنگ شهروندي است.

عليرضا پاك فطرت اضافه كرد: مسئولين بايد تدابيري در امر مهاجرت پذيري افراد در استان را داشته باشند تا شاهد كاهش بسياري از مشكلات اجتماعي باشيم.