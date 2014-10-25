به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پرسپولیس و راه آهن تهران فردا بکشنبه در مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای جام حذفی باشگاه‌های کشور به مصاف یکدیگر می‌روند هنوز ورزشگاه محل برگزاری این دیدار مشخص نشده است.

مسئولان ورزشگاه تختی مدعی هستند که بلیت‌ها این دیدار را به چاپ رسانده اند اما پرسپولیسی‌ها به بازی در این زمین معترض بوده و مدعی هستند با توجه به میزبانی از راه‌آهن باید در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف حریف خود بروند.

محمود خوردبین سرپرست تیم پرسپولیس که در جلسه برای تعیین تکلیف این ورزشگاه قرار داشت تاکید کرد که هنوز محل برگزاری این دیدار مشخص نیست.