 کشف گور دسته جمعی در عراق صحت ندارد/ سایت عراقی خبر را حذف کرد 

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته سایت مجلس اعلای اسلامی عراق در خبری به تقل از شبکه خبری الفرات از کشف یک گور دسته جمعی از زائران ایرانی و عراقی در جنوب بغداد خبر داد، خبری که به سرعت به سرخط خبرها تبدیل شد.

در خبر منتشر شده در الفرات ادعا شده بود؛ نیروهای بسیج مردمی که در حال جنگ با داعش هستند در منطقه شاخات در نزدیکی لطیفیه در جنوب بغداد از رسانه‌ها دعوت کردند که از یک گور دسته‌جمعی بازدید کنند.

در این خبر آمده بود یکی از رهبران این نیروهای مردمی گفت که این گروه توانسته است گوری دسته‌جمعی را در این منطقه از جنوب بغداد پیدا کند که معلوم شده که در آن زایران عراقی و ایرانی که با پای پیاده عازم حرم مطهر سالار شهیدان (ع) در کربلا بوده‌اند مدفون شده‌اند.

به گفته ابوکرار این افراد با لباس‌های خود دفن شده‌اند و مدارک شناسایی خود را همراه داشته‌اند و از این طریق می‌توان آنان را شناسایی کرد.

در پی اعلام این مطلب در 27 مهر ماه اخبار ضد و نقیض دیگری درباره صحت و سقم آن نیز انتشار یافت.

برخی از خبرگزاری ها به نقل از یک منبع آگاه عراقی اعلام کردند: از آنجا که این خبر از سوی سایت‌های معتبر منتشر شده است، به دنبال آن هستیم که صحت و سقم آن را به لحاظ میدانی بررسی کنیم.

این منابع خبری همچنین ادعا کردند : جسد 80 نفر از این گور بیرون کشیده شده است و با توجه به وضعیت اجساد احتمال می رود این اجساد متعلق به افرادی باشند که قصد داشتند به صورت پیاده برای روز عرفه در کربلا باشند.

اما در پی اعلام این اخبار، رئیس سازمان حج و زیارت نیز در یک نشست خبری در روز دوشنبه 28 مهرماه در این باره گفت: طی سه سال گذشته که پیاده‌روی اربعین آغاز شده است، هیچ موردی از گمشدگان در آمار و اطلاعات موجود نیست، چه در آمار سازمان حج و چه در آمار نیروی انتظامی.

وی افزود: قطعا اگر این اتفاق رخ داده بود خانواده‌های آن‌ها به مراجع رسمی مراجعه و اعلام گزارش می‌کردند. اکنون باید منتظر اعلام آخرین وضعیت از سوی شورای امنیت ملی و دیگر مقامات عالی کشور در این‌باره باشیم. مسیری که این گور دسته جمعی در آن پیدا شده و به زائران ایرانی نسبت داده شده، به زائران ایرانی ارتباطی ندارد؛ چرا که مسیر حرکت زائران در آن بخش از عراق نیست.

با این وجود خبرگزاری ایلنا روز سه شنبه 29 مهر ماه خبری را منتشر کرد مبنی بر اینکه مدیر کل عتبات سازمان حج در گفتگو با ایلنا هویت ایرانی اجساد را تائید کرده و گفته است احتمالا این اجساد متعلق به 8 سال پیش هستند که افرادی به طور خود جوش جهت زیارت به عراق رفته بودند.

اطلاعات منتشر شده درباره منطقه مذکور نیز مبنی بر این بود که لطیفیه یکی از شهرک های اطراف بغداد است. ساکنان این شهر ابتدا شیعه بودند اما در زمان حکومت قبلی عراق نیروهای رژیم بعث دست به تغییر جمعیتی این شهر زدند و به زور اکثریت ساکنان شیعه این شهرک را بیرون راندند و سنی ها را به آن جا کوچ دادند. در حال حاضر اکثریت این منطقه سنی مذهب است و این شهر در مسیر حرکت زائرانی که از بغداد قصد تشرف به کربلا را دارند قرار دارد.

به هر حال اخبار ضد و نقیض به جلسه هفتگی سخنگوی وزارت امور خارجه با خبرنگاران در روز چهارشنبه کشید و افخم در پاسخ به سوالی درباره کشف گور دسته جمعی در عراق که زائران ایرانی در آن حضور دارند، گفت: این مساله را از طریق سفارتمان پیگیری کرده‌ایم تا اطلاع تکمیلی از منابع موثق عراقی و نهادهای مسئول داشته باشیم که به محض اطلاع از مراجع رسمی و تایید خبر و جزئیات بیشتر اطلاع رسانی می کنیم. پیگیری‌های اولیه ما هنوز صحت خبر را تایید نکرده و مراجع عراقی باید در این مورد اعلام نظر کنند.

در پی اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه ، خبرنگار مهر امروز از یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه ایران کسب اطلاع کرد که اصل این خبر از سوی مقامات عراقی تأیید نشده است و سایت مجلس اعلای عراق نیز پس از انتشار ظاهرا متوجه اشتباه خود شده و خبر را از روی سایت برداشته است.

این منبع آگاه با اشاره به اینکه سفارت ایران در بغداد همچنان در حال پیگری موضوع است، تصریح کرد: این خبر هیچ منبع موثقی نداشته و به نظر می رسد تنها خبرسازی بوده است .

وی تأکید کرد: از آنجا که از سوی سازمان حج و زیارت نیز اعلام شده که در طول سال های گذشته هیچ گمشده ای در بین زائران نبوده است، به نظر می رسد اخبار منتشره به هیچ وجه صحت نداشته باشد .