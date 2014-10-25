پیشنهاد وزیر بهداشت برای ایجاد سازمان مدیریت سلامت دهان و دندان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در سومین جلسه شورای سلامت دهان و دندان که امروز در ستاد مرکزی وزارت بهداشت برگزار شد، اعلام کرد: با توجه به اهمیت بهداشت دهان و دندان، باید به سمتی برویم که در حوزه، آموزش، پژوهش، درمان و پیشگیری، سازمان مستقلی برای بیماریهای دهان و دندان ایجاد کنیم.

وی تاکید کرد: در حوزه اعتبارات سلامت دهان و دندان اگر بخواهیم حمایت دولت و مجلس را داشته باشیم، باید این حوزه را در قالب یک طرح جامع و در راستای طرح تحول سلامت تقویت کنیم.

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه سلامت دهان و دندان می تواند یکی از حلقه های طرح تحول سلامت باشد، خاطرنشان کرد: ضروری است سال آینده بخش عمده تمرکز بر روی بخش سلامت دهان و دندان باشد و اعتبارات بیشتری را در این حوزه جذب کنیم تا بتوانیم اکثر خدمات حوزه بیماریهای دهان و دندان را تحت پوشش بیمه ببریم.

هاشمی همچنین تاکید کرد: از همین الان باید به فکر فراهم کردن زیرساختها برای ایجاد یک سازمان مستقل مدیریت سلامت دهان و دندان باشیم.

وزیر بهداشت با بیان اینکه سال آینده بسته بهداشت دهان و دندان برای آحاد مردم جامعه، در قالب طرح تحول سلامت، آماده اجرا خواهد بود، خاطرنشان کرد: فرصت ما برای تقویت این حوزه کم است و ساختار قبلی وزارت بهداشت که شامل دبیرخانه سلامت دهان و دندان بود، نمی تواند انتظارات ما را در حوزه سلامت دهان و دندان به طور کامل برآورده کند.

وی تاکید کرد: از این رو نگاه شورای سلامت دهان و دندان باید به گونه ای باشد که از دل آن یک سازمان مستقل مدیریت سلامت دهان و دندان همراه با سیاست گذاری ها و نظارت های مستمر ایجاد شود.

هاشمی با اشاره به اینکه در این راستا می توان از کشورهای موفق الگوبرداری کرد، توضیح داد: کشورهایی مثل ترکیه و فنلاند در زمینه تقویت حوزه سلامت دهان و دندان بسیار موفق بوده اند.

وزیر بهداشت همچنین گفت: علاوه بر این که تلاشمان باید به سمت تقویت حوزه پیشگیری بیماریهای دهان و دندان باشد، در حوزه درمان نیز باید تمام خدمات را برای سنین زیر 18 سال رایگان کنیم و این کار نیاز به همراهی بیمه ها دارد.

وی با بیان اینکه این اقدام خود مقدمه ای برای پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان است، افزود: متاسفانه فرهنگ مردم کشور ما بخصوص در روستاها و حاشیه شهرها به گونه ای است که کمتر بهداشت عمومی دهان و دندان را رعایت می کنند از این رو برنامه های درمان نیز باید از سنین اولیه شروع شود تا از نظر اقتصادی به این حوزه کمتر آسیب ببیند.

هاشمی با تاکید بر ضرورت افزایش بهره وری بخش دندان پزشکی مراکز بهداشتی کشور، اذعان کرد: برای این بخش باید اعتباراتی در قالب شبکه پیش بینی شود. ضمن این که برنامه های فلوراید تراپی، توزیع فیشور سیلنت، مسواک و خمیردندان باید به صورت پایلوت در هر استانی اجرا و بعد کشوری شود.

وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه خدماتمان در حوزه پیشگیری باید استمرار داشته باشد، ادامه داد: این بخش سخت ترین کار ما است و نیاز به فرهنگ سازی و ایجاد جریان دارد و باید به گونه ای عمل کنیم که منابع هدر نرود.