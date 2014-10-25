یک میلیارد دلار برای مقابله با ابولا اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دی ولت،رهبران اتحادیه اروپا اعلام کردند که تصمیم برای اختصاص بودجه یک میلیارد یورویی برای مقابله با این بیماری در نشست سران کشورهای اروپایی در بروکسل ، اتخاذ شده است.

این در حالی است که نخستین مورد بیمار مبتلا به ویروس ابولا از طریق پزشکی که از گینه به آمریکا بازگشته است، در شهر نیویورک آمریکا شناسایی شد.

دو کشور دیگر آفریقایی یعنی مالی و ساحل عاج نیز در معرض این بیماری قرار گرفته اند.

از سوی دیگر فرانسه اعلام کرد که به منظور مقابله با شیوع بیماری ابولا اقدامات نظارتی خود را بر سیستم های حمل و نقل این کشور افزایش خواهد داد.

آخرین اخبار از مالی حاکی است که 43 نفر تحت نظارت شدید گروه درمانی این کشور قرار دارند.