وقتی باد به پرچم پاسی ها می وزد/ شروع طوفانی تیم فوتبال پاس امیدبخش است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پاس همدان چهارمین فصل حضور خود در لیگ دسته اول را تجربه می کند اما گویا در این فصل شرایط برای پاسی ها به نسبت فصل های گذشته متفاوت تر باشد چراکه شروع خوب این تیم در کنار حمایت های مسئولین استان باعث شده تا پاسی ها در این فصل بوی لیگ برتر را بدهند.

بالا رفتن سطح تیم های دسته اولی و امکانات این تیم ها در کنار کمتر شدن تعداد تیم های لیگ دسته اول در هر دو گروه باعث شده تا شرایط برای صعود تیم ها نسبت به گذشته دشوارتر شود و شرایط در لیگ دسته اول فوتبال کشور روز به روز حساس تر می شود به همین دلیل فدراسیون فوتبال هر ساله نظارت خود را بر این لیگ افزایش می دهد.

در گذشته ای نه چندان دور نظارت بر این لیگ بسیار ضعیف تر از امروز بود و لیگ دسته اول برای فدراسیون ‌نشین ‌ها، صدا و سیما، رسانه‌ ها و ورزشی‌نویسان بسیار ناشناخته بود اما توجه صدا و سیما به این لیگ با تهیه برنامه ای در شبکه ورزش همچنین توجه ورزشی نویسان و مطبوعات کشور باعث شده تا هفته به هفته این لیگ زیر ذره بین کارشناس فوتبال کشور قرار گیرد.

نکته ای دیگر که نباید از آن غافل شد دوپینگ است چراکه نباید این آزمایش محدود به انتهای فصل به دلیل حساسیت بالای بازی ها شود و ماموران کنترل دوپینگ باید نظارت مستمری بر بازیکنان در لیگ دسته اول داشته باشند تا ابهامات نیز در این زمینه کمتر شود.

هر چند که تنها سه هفته از لیگ دسته اول فوتبال در فصل جاری می گذرد و قضاوت در این زمینه کمی زود است اما در همین سه هفته نیز اعتراضات به داوری در بازی ها کم نبوده است و بارها این موضوع مطرح شده که لیگ دسته اول و بازی های آن نباید به آزمایشگاه داوران بی تجربه تبدیل شود زیرا استان ها با هزینه ها بسیار گزاف تیم های خود را راهی لیگ دسته اول کرده اند تا شاید بتوانند با صعود به لیگ برتر کشور نام و آوازه ای برای شهر خود دست و پا کنند و نباید با یک سوت اشتباه تمام هزینه های یک تیم و مهم تر از آن امیدهای جوانان یک استان بر باد برود.

اما در این فصل امیدهای مردم همدان به پاس مهابادی دوخته شده تا بتواند حسرت لیگ برتری شدن این تیم را از دل مردم این شهر بیرون بیاورد.

استاندار همدان در این فصل حمایت های خوبی از تیم پاس داشته و از قبل آغاز فصل در جریان انتخاب سرمربی تا بازیکنان و اردوهای این تیم بوده و به مانند یک کارشناس فوتبال از ریز و درشت این تیم با خبر است و بر خلاف استانداران گذشته که این تیم را مورد بی مهری قرار می دادند محمدناصر نیکبخت پاس را یکی از دغدغه های اصلی خود می داند.

همچنین در این فصل همراه بودن کارخانه فولاد ویان به عنوان اسپانسر موجب دلگرمی های تیم فوتبال پاس همدان شده است تا مشکلات مالی کمتری را در این تیم شاهد باشیم.

تا به این هفته که از لیگ دسته اول می گذرد باد به پرچم این تیم وزیده است و شرایط برای نتیجه گرفتن پاسی ها فراهم بوده هرچند بردهای پاسی ها در 3 هفته گذشته کمررنگ بوده اما در فوتبال امروز مهم نتیجه گیری و 3 امتیاز است و به بازی خوب و موقعیت های خطرناک فراوان امتیاز نخواهند داد.

گروه این فصل تیم همدانی، مدعیان زیادی را تا به این هفته داشته و نشان داده که تیم ها خوب و با برنامه ریزی مناسب برای این فصل آماده شده اند.

تیم فوتبال مس رفسنجان تا به اینجا از جدی ترین رقبای پاس بوده است و همچون پاس سه بازی گذشته خود را با برد پشت سر گذاشته و بعد از این تیم، تیم های سیاه جامگان و نفت آبادان از دیگر مدعیان این گروه هستند.

نفتی ها در هفته سوم پارسه تهران را با 4 گل گلباران کرده بودند و این تیم در سه هفته گذشته شش گل به ثمر رسانده و تا به اینجا بهترین خط حمله را از آن خود کرده است.

عیار واقعی تیم ها را از هفته پنجم به بعد بیشتر می توان محک زد چراکه در هفته چهارم پاسی ها بازی دشواری را در مشهد خواهند داشت و باید به مصاف سیاه جامگان بروند تیمی که تا به اینجای کار با دو برد و یک مساوی با هفت امتیاز در رده سوم جدول قرار دارد و به نوعی یک فینال هم برای دو تیم است.

پاس متعلق به مردم همدان است

در همین خصوص مدیرعامل پاس همدان با اشاره به برد پاس برابر شهرداری بندرعباس در گفتگو با مهر اظهار داشت: شرایط بارانی بازی با شهرداری بندرعباس مانعی در کسب برد برای تیم پاس نبود و بازیکنان ما با تمام وجود تا آخرین لحظه برای برد تلاش کردند و به نتیجه دلخواه نیز رسیدند.

بهرام یدی افزود: حضور هواداران نیز در ورزشگاه باعث دلگرمی بازیکنان شده بود و تشویق های هواداران دلسوز پاس باعث شد تا در دقیقه 90 به گل برسیم.

وی با بیان اینکه اتحاد و همدلی رمز موفقیت پاس است گفت: اگر تا پایان فصل این اتحاد و همدلی در تیم وجود داشته باشد و تمامی مردم همدان از این تیم حمایت کنند به هدف نهایی خواهیم رسید.

مدیرعامل پاس همدان عنوان کرد: این تیم متعلق تمامی مردم همدان بوده و همه باید برای موفقیت این تیم تلاش کنند که حضور مردم در بازی های خانگی پاس برگ برنده تیم ما است.

همدلی و اتحاد خوبی بین بازیکنان وجود دارد

سرمربی تیم فوتبال پاس همدان با اشاره به بازی شهرداری بندرعباس در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: تشویق هواداران و اتحاد و همدلی که در بازیکنان وجود داشت باعث شد تا در انتهای وقت های قانونی بازی به گل برسیم و برد شیرینی را کسب کنیم.

داوود مهابادی افزود: هوای بارانی باعث شد نتوانیم بازی زمینی خود را دنبال کنیم همچنین بازیکنان موقعیت های زیادی را از دست دادند و با تغییراتی که انجام دادیم موفق شدیم به گل برسیم.

وی با بیان اینکه شناخت خوبی از تیم بندرعباس داشتیم گفت: آنالیز خوبی از تیم شهرداری انجام داده بودیم و از نقاط ضعف و قوت این تیم آگاهی داشتیم و بر همین اساس موفق شدیم بازی به مراتب بهتری را نسبت به این تیم انجام دهیم.

سرمربی تیم فوتبال پاس همدان عنوان کرد: بیشتر مالکیت توپ و زمین در اختیار بازیکنان ما بود و اگر کمی بهتر در ضربات آخر عمل می کردیم می توانستیم با تعداد گل های بیشتری برنده بازی باشیم.

مهابادی با اشاره به حمایت ها از این تیم گفت: استاندار و مدیریت تیم حمایت های خوبی از بازیکنان و مجموعه باشگاه داشته اند و همه برای موفقیت تیم همدل و متحد هستند.

وی در پایان گفت: تشویق های هواداران و حضور آنها در بازی های خانگی در کسب برد برای تیم بسیار موثر است و باعث ایجاد روحیه و انگیزه برای بازیکنان می شود همچنین حضور و تشویق های آنها در هوای بارانی بازی با شهرداری بندرعباس برد شیرینی را به آنها تقدیم کرد امیدوارم در بازی های خانگی بعدی پاس نیز هواداران و مردم همدان بیش از پیش ما را حمایت کنند.

گفتنی است تیم فوتبال پاس همدان هم اکنون با 3 پیروزی متوالی و 9 امتیاز به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به تیم فوتبال مس رفسنجان در رده دوم جدول گروه دوم لیگ دسته اول فوتبال قرار دارد.