شارژ تلفن همراه با امواج صوتی محیط اطراف/ به دام انداختن انرژی های محیط

به گزارش خبرگزاری مهر، جو بریسکو از محققان این پروژه عنوان کرد: این که بتوان تلفن همراه را برای استفاده طولانی مدت شارژ نگه‌ داشت موضوع بسیار جالب توجهی است که این ابزار می‌تواند انرژی سرگردان در محیط اطراف ما را به دام انداخته و جهت شارژ تلفن همرا به کاربرده شود.

در این راستا، شرکت ماکروسافت با همکاری محققان دانشگاه کوئین مری اقدام به ساخت نانوژنراتوری کرد که می‌تواند از نویزهای محیط اطراف، نظیر صدا موزیک، صحبت کردن افراد یا ترافیک برای شارژ کردن تلفن همراه استفاده کند.

پژوهشگران این پروژه، از اکسید روی که دارای خواص پیزوالکتریک است، برای این کار استفاده کردند، از این طریق که اکسید روی به‌صورت نانومیله روی سطوح مختلف پوشش داده می‌شود؛ در نتیجه با کشیده شدن یا خمیده شدن سطح، نانومیله‌ها می‌توانند ولتاژ ایجاد کنند.

این نانومیله‌ها می‌توانند به حرکاتی نظیر اموج حاصل از صدای انسان پاسخ داده و دچار نوسان شوند که با ایجاد تماس الکتریکی با نانومیله‌ها، می‌توان جریان الکتریسیته ایجاد شده را برای استفاده در تلفن همراه به کار گرفت.

بر اساس اعلام ستاد نانو، برای ساخت نانوژنراتوری در این ابعاد، محققان روش‌های مختلفی ارائه کردند تا هزینه تولید کاهش یابد.

برای این کار، محققان ابتدا ماده شیمیایی حاوی نانومیله‌ها ساختند که می‌توان آن را روی سطح دلخواه اسپری کردوبا اسپری کردن، یک لایه از نانومیله روی سطح پلاستیک قرار می‌گیرد.

بر اساس این گزارش، با گرم کردن این محلول تا 90 درجه سانتیگراد، نانومیله‌ها روی سطح رشد کرده و تمام سطح را می‌پوشانندکه معمولا از طلا برای ایجاد تماس الکتریکی استفاده می‌شود، اما برای کاهش هزینه، محققان از فویل آلومینیومی استفاده کردند.

این گروه با این روش موفق به ساخت ابزاری در ابعاد یک تلفن همراه نوکیای مدل 925 شدند که می‌تواند 5 ولت انرژی تولید کند که برای شارژ یک تلفن همراه کافی است.با این روش می‌توان شارژ باتری را بی‌نیاز از اتصال آن به برق انجام داد.

گفتنی است، پژوهشگران دانشگاه کوئین مری با همکاری شرکت ماکروسافت روی پیاده‌سازی ایده شارژ تلفن‌های همراه از طریق صوت کار می‌کنند. سال گذشته جو بریسکو و استیو دان از دانشگاه کوئین مری دریافتند که نواختن موزیک پاپ و راک موجب افزایش عملکرد پیل‌های خورشیدی می‌شود این یافته محققان در نشریه Advanced Materials به چاپ رسیده است.