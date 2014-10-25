پنج صفتی که اگر کسی نداشته باشد مستمع ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه ماه محرم مراسم رونمایی از فیلم مستند «میراث مرثیه» با حضور حجت‌الاسلام سید مهدی خاموشی روز جمعه دوم آبان در تالار سوره حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.

حجت‌الاسلام خاموشی در ابتدای این مراسم با بیان اینکه از دیدگاه فقهی، جهاد از اعمال عبادی است گفت: جهاد بدون خلوص نیت مقبول نیست. بسیاری از افراد در جهان در راه اهداف متعالی در راه خدا کشته شده‌اند. اما هیچ یک از آنها مانند امام حسین(ع) و یارانش نشدند. هر چه به خلوص نزدیکتر شویم می توانیم بهتر واقعیت کربلا را درک کنیم.

وی با اشاره به حدیثی از امام باقر(ع) به پنج صفتی اشاره کرد که اگر کسی نداشته باشد مستمع ندارد، افزود: مستمع نیز به معنای کسی است که حرف را بشنود و پیام را درک کند و عمل کند. نخستین صفت این است که از روی عقل صحبت کند. دوم اهل دین و آیین صحیح باشد و مسلمان واقعی باشد. سوم باید مودب به آداب باشد. چهارم عفت در رفتار داشته باشد و در نهایت این که حسن اخلاق داشته باشد.

وی همچنین به روایتی از امیر المومنین (ع) اشاره کرد و گفت: اگر ملتی جهاد را ترک کند لباس ذلت به تن کرده است. وی همچنین به روایتی از پیامبر در مورد امام حسین اشاره کرد و گفت: پیامبر در وصف امام حسین می گوید: کسی که فرزندم حسین را بعد از ممات او زیارت کند، مانند این است که من را زیارت کرده است و کسی که من را زیارت کند، مانند این است که خدا را زیارت کرده است. تربیت در اسلام این است که انسان خدایی شود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به این فیلم گفت: این فیلم مستند درباره زندگی و آثار مداح و شاعر اهل بیت(ع) مرحوم حاج اکبر ناظم است که از تاثیرگذارترین مداحان تهران قدیم به شمار می‌رود و نوحه‌ها و اشعارش همچنان پس از سال‌ها در هیأت‌های مذهبی نجوا می‌شود. مرحوم حاج علی اکبر ناظم به خلوص و ذکر اباعبدالله الحسین از سر خلوص نیت شهره داشت. که در داستان فیلم تعریف کرده اند و این را مبنای این فیلم کرده اند. سازمان تبلیغات وظیفه دارد که از اینگونه فیلم ها و افراد حمایت کند.

خاموشی ضمن اشاره به دعایی از امام حسین در طلب مکارم اخلاق، گفت: در عظمت حرکت امام حسین همین بس است که یک شخص مسیحی بعد از نوشتن کتابی درباره امام حسین می گوید این نتیجه 23 سال تحقیق و مطالعه من است.

وی در پایان سخنانش گفت، خط تراز حق از باطل، این خاندان عترت و طهارت هستند. تکفیری ها برای زدودن آثار این امامان تلاش می کنند و ما در خط دفاع از این خاندان هستیم.

این فیلم مستند اولین اپیزود از مجموعه 13 قسمتی «میراث مرثیه» است که به زندگی و آثار پیر غلامان اهل بیت می‌پردازد. این مجموعه به زودی از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.