محرومیت دانش آموختگان بدهکار از تسهیلات بانکی/ آمار بدهکاران دانش آموخته

سید فردین تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره میزان معوقه های دانش آموختگان که باید وصول شود، گفت: دانش آموختگان مقاطع مختلف تحصیلی غریب به یک هزار و 200 میلیارد ریال معوقه دارند که باید پرداخت شود.

وی با تشریح تعداد دانش آموختگان بدهکار مقاطع مختلف ادامه داد: دانش آموختگان بدهکار تا مبلغ 5 میلیون ریال، 293 هزار و 340 نفر، دانش آموختگان بدهکار بین 5 تا 10 میلیون ریال 28 هزار نفر، دانش آموختگان بدهکار بین 10 تا 20 میلیون ریال 8 هزار نفر، دانش آموختگان بدهکار بیش از دو تا سه میلیون تومان 2 هزار و 500 نفر و دانش آموختگان بدهکار بین 3 تا 4 میلیون تومان یک هزار نفر هستند.

معاون پیشتیبانی و منابع انسانی صندوق رفاه دانشجویان افزود: بنابراین حدود 330 هزار دانش آموخته به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم بدهکار هستند.

وی کل مبلغی که دانش آموختگان به صندوق رفاه دانشجویان بدهکار هستند را 120 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: اگر دانش آموختگان مبلغ را پرداخت نکنند هر چه از زمان بگذرد جریمه آنان بیشتر می شود.

تقی زاده تاکید کرد: با توجه به تکلیفی که هیات امنای صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ارایه کرده است این جرایم قابل بخشش نیست و باید هرچه زودتر تسویه شود.

وی ادامه داد: اکنون درحال انعقاد تفاهم نامه هایی با دستگاه های دولتی هستیم که از این به بعد برای استخدام حتما از صندوق رفاه استعلام کرده و یکی از شروط استخدام در دستگاههای دولتی تسویه باصندوق رفاه باشد.

وی افزود: همچنین به فکر هستیم با بانک مرکزی تفاهم نامه ای منعقد کنیم که برای هر گونه خدمات، بانک‌ها از صندوق استعلام داشته باشند یعنی دانش آموخته ای که به صندوق بدهکار باشد از خدمات و تسهلات بانکی محروم شود.