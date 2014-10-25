راهکار اجرای عدالت در نظام سلامت/ خواسته های پرستاران قانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد میرزابیگی در جلسه دوره ای شورای عالی سازمان نظام پرستاری گفت: ما همچون گذشته باید با اعتقاد به چارچوب و اصول نهضت توسعه و تعالی حرفه ای مراقبت وپرستاری؛ یعنی اولویت بخشی به خدمت به مردم، ارتقاء کارآمدی نظام سلامت، افزایش کیفیت روز افزون مراقبت های پرستاری و رضایتمندی پرستاران ؛به طور کامل در جریان مسائل روز باشیم.

وی افزودِ: تمام اعضای شورای عالی نظام پرستاری، روسای هیئت مدیره ها و اعضای هیئت مدیره ها، باید اطلاعات خود را نسبت به مسائل پرستاران و نظام سلامت به روز نگه داشته، در جریان مسائل و تحلیل ها بوده و به قوانین و مقررات مسلط باشند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری ادامه داد: با توجه به اتفاقاتی که هم اکنون شاهد آن هستیم، جامعه پرستاری و سازمانهای مردم نهادی چون سازمان نظام پرستاری به معنای مسئولان سازمان و اعضای شورای عالی و هیئت مدیره های نظام پرستاری در سراسر کشور مبتنی بر وظیفه ذاتی خود باید به مسائل حرفه ای، فرهنگی، رفاهی، اجتماعی و معیشتی پرستاران توجه متوازن، لازم و کافی داشته باشند.

وی افزود: داشتن پرستارانی با انگیزه، شایق به خدمت و عالم به علم روز، زمانی ممکن است که جامعه پرستاری مطمئن شود که مسئولان نظام پرستاری به عنوان وکلای قانونی آنها تمام تلاش و همت خود را برای فراهم آوردن بسترها و زیرساختهای خدمت رسانی به آنها به کار می بندند و پیگیر دغدغه های حرفه ای، رفاهی و معیشتی برای کسب پاسخ متناسب هستند.

میرزابیگی خطاب به اعضای شورای عالی نظام پرستاری توصیه کرد: ما و شما و سایر افراد تأثیر گذار حرفه ای باید به مسائل روز تسلط، اشراف و عنایت داشته باشیم و برای رسیدن به این مهم، حداقل تحقق 4 شرط ضروری است که باید با کار کارشناسی بر روی این 4 شرط؛ برنامه های عملیاتی پیرامون آن پیشنهاد شود.

وی بازتعریف نقش سازمانهای مردم نهادی چون سازمان نظام پرستاری را یکی از این 4 شرط خواند و گفت: زمان آن رسیده که در تمام سطوح سازمان اعم از شورای عالی، هیئت مدیره ها و اعضای سازمان، اولویت بندی ها با عنایت به مسائل روز و نیاز جامعه تغییر یابد و در رفتار، گفتار و اقدامات آنها نمود یابد.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری، افزود: شرط دیگر این است که باید همه ما از مسائل پرستاری؛ مسائل نظام سلامت و مردم به درک مشترکی برسیم و این درک جدید مشترک در تمام سطوح عمودی و افقی حوزه پرستاری به وجود آید.

وی طراحی گفتمان جدید که دارای مشخصه های جدید باشد را دیگر شرط مذکور برشمرد و گفت: باید از گفتمانی که اثرگذاری خودش را از دست داده باشد، پرهیز کنیم زیرا هم اکنون پیشرفتهای جامعه پرستاری و نیاز نظام سلامت دارای مشخصه هایی است که باید متناسب با آنها گفتمان جدیدی حاکم شود و از گفتمان کهنه و تکراری صرف نظر کنیم.

میرزابیگی افزود: همچنین با لحاظ سه شرط مذکور و باعنایت به وظیفه ذاتی سازمان که حرکت در مسیر بهبود وضعیت حرفه ای، رفاهی، معیشتی و مباحث دیگری که نوعاً از جنس پیگیری و مطالبه گری است، باید به دنبال راهکارهای کاملا نو؛ علاج جویانه، خدامحورانه، منصفانه و در عین حال منتقدانه با لحاظ جمیع شرایط موجود باشیم.

وی همچنین خلوص در نیت ؛ اتقان در گفتار، خلق ارزشهای جدید و مردم محور و عمل به قانون را لازمه عمل به این شروط بیان کرد و گفت: باید همواره این اصول را مد نظر داشته باشیم و جامعه پرستاری و اعضای شورای عالی همواره به گونه ای اقدام و رفتار کنند که نتیجه بدیهی آن ؛ دستاوردهای علمی، کارشناسی و غیر قابل خدشه باشد و در عین حال به حل ریشه ای بحرانها بینجامد.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری اضافه کرد: نباید اجازه دهیم حوادث و رویدادها ما را مدیریت کند بلکه باید طوری رفتار و اعمال مدیریت کنیم که نه تنها بحرانها شکل نگیرند بلکه در صورت ایجاد بحران، قضایا به گونه ای خداپسندانه و مردم محورانه مدیریت شود، که خدشه ای به نحوه خدمت رسانی به مردم وارد نشود.

وی با هشدار نسبت به خطر سوء استفاده برخی سودجویان در ایجاد تفرقه بین جامعه سختکوش، همدل و همراه پرستاری گفت: قبل از هر چیز باید طوری حرکت کنیم که تمام بخشهای پرستاری اعم از اعضای هیئت علمی، حوزه های اجرایی و حوزه های مردم نهاد هر کدام مانند یک حلقه زنجیر حرفه ای بوده و اتحاد، همدلی و وفاق حرفه ای ما خدشه دار نشود که اگر خدای ناکرده این اتفاق بیفتد اولین جایی که آسیب می بیند بیماران و مردم هستند.

میرزابیگی ادامه داد: باید به گونه ای عمل کرد که ضمن پیگیری حقوق حقه پرستاری؛ تحت هیچ شرایطی امنیت بیماران به مخاطره نیفتد، زیرا به گفته مقام معظم رهبری بیمار در زمان بستری در بیمارستان، بعد از خدا امیدش به پرستار است و این خود از افتخارات ما پرستاران است که بایستی به امید مردم بیفزایم نه اینکه خدای ناکرده ناخواسته به ناامیدی مردم و بیماران بیانجامد.

وی با اشاره به اینکه پرستاری هم اکنون در پیچی تاریخی و بی سابقه ای قرار دارد، افزود: تمام مطالعات کارشناسی ما نشان می دهد که در همه جای دنیا از جمله کشورهای همسایه، پرستاری، مراقبت و صاحبان علم مراقبت یعنی پرستاران، نقش، جایگاه و تأثیرات بی بدیل در نظام سلامت کشورشان دارند و در همه مراحل کاری خود، مردم و خدمت به مردم اولویت برجسته آنها است و این مسئله همواره مورد توجه مسئولان کشورهای یاد شده نیز هست.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری یادآور شد: امیدواریم که تمام ارکان نظام سلامت اعم از مدیران سطوح بالا و میانی با اعتقادی که به نقش؛ جایگاه و تأثیر پرستاری و پرستاران دارند در عمل نیز به دغدغه های بحق و قانونی پرستاران پاسخ دهند و همه ما به معنای واقعی در تمام مراحل، تیمی رفتار کنیم.

وی افزود: امروز به حمد الله برای تمام مسائلی که در حوزه پرستاری مطرح می شود به اندازه کافی قانون و راهکارهای قانونی وجود دارد. بنابراین؛ قانونمداری، قانون گرایی و عمل به قانون می تواند محور تمام اقدامات و پیگیری های این روزهای ما باشد و همگان باید در این حرکت بر مدار قانون توجه کنند، و اگر همه ما قانون را هدف قرار دهیم، حتما به نتیجه می رسیم.

میرزابیگی قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و قانون ارتقاء بهره وری را از جمله قوانین متقن مذکور خواند و گفت: اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری جزو بهترین راهکارهایی است که می تواند به اجرای عدالت در نظام سلامت منجر شود و انتظار است هم اکنون که زمینه اجرای این قانون فراهم است، این قانون عملیاتی شود تا از آن پس، قیاس بین دریافتی های پزشکان و پرستاران از بین برود و هر گروه مبتنی بر عملکرد خود، دریافتی داشته باشد.