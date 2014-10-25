جزئیات بازنگری های آیین نامه کرسی های آزاداندیشی/ هیچ محدودیتی برای حضور چهره ها وجود ندارد

ضیاء هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: در تابستان سال جاری اعلام شد که آیین نامه پیشین کرسی های آزاداندیشی به عنوان یک اهرم بازدارنده در برگزاری کرسی ها عمل می کرده به همین دلیل مقرر شد وزارت علوم با همکاری برخی دستگاههای مرتبط کار بازنگری آیین نامه جدید را به سرانجام برساند.

وی با بیان اینکه برای بازنگری آیین نامه جلساتی برگزار شد و آیین نامه را مورد بررسی قرار دادیم، ادامه داد: به این نتیجه رسیدیم که آیین نامه مذکور به اصلاحات اساسی و نه جزئی نیاز دارد بنابراین به سمت بازنویسی آن حرکت کردیم. در همین زمینه شورایی برای بازبینی آیین نامه مرکب از معاونان فرهنگی وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و جهاد دانشگاهی تشکیل شد.

هاشمی گفت: آیین نامه جدید که حاصل توافق دستگاههای ذیربط است نهایی شده و در اختیار دبیرخانه شورای اسلامی شدن دانشگاهها قرار گرفته است و در نخستین جلسه این شورا آیین نامه جدید مطرح و سپس به تصویب می رسد.

معاون فرهنگی وزارت علوم درباره تغییر نحوه تصویب این آیین نامه خاطرنشان کرد: درباره آیین ناقبلی باید بگویم که مصوب وزارت علوم بود و با امضای وزیر سابق علوم به دانتشگاهها ابلاغ شد اما در دوره جدید تصمیم گرفتیم برای فراگیرتر شدن، این آیین نامه در شورای اسلامی شدن دانشگاهها که تمام دستگاههای فعال فرهنگی در دانشگاه حضور دارند به تصویب برسد.

هاشمی در پاسخ به پرسش مهر درباره محدودیت های پیشین در دعوت از مهمانان اظهار داشت: آیین نامه قبلی فرآیند پیچیده ای برای دعوت از مهمانان داشت، پیش از این لازم بود فرم هایی تکمیل و سپس در شوراهایی این درخواست ها بررسی شود تا کرسی ها اجازه برگزاری پیدا کنند.

وی با بیان اینکه پس از ارائه مجوز حمایت کافی از کرسی ها به عمل نمی آمد، افزود: در واقع بسیاری از این کرسی ها مصداق واقعی کرسی نبودند چون کرسی با مباحث عادی بسیار متفاوت است.

هاشمی ادامه داد: در این دوره هیچ محدودیتی برای حضور شرکت کنندگان قائل نیستیم، همه استادان و نخبگانی که نظری دارند به شرطی که منع قانونی خاصی نداشته باشند می توانند در این کرسی ها شرکت کنند.

معاون فرهنگی وزارت علوم خاطرنشان کرد: هیاهوی بی جهت در حاشیه کرسی ها نباید ایجاد شود چون ما کرسی ها را کانون جریان اندیشه و گفتگو تلقی کنیم، کمیت و کیفیت شرکت کنندگان و نحوه برگزاری کرسی ها می تواند به تناسب موضوعات متفاوت باشد.