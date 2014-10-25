رشد 5 درصدي حضور ايران در بازار عراق/ ایران دومين شريك تجاري عراق است

دكتر سنجابي در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد افق تامين كالا و خدمات مورد نياز بازار عراق گفت: امسال كالاهاي ايراني سهم ۱۷.۵ درصدي از بازار عراق را كسب كرده اند و اگر چه در ۹ سال گذشته اين ميزان هرگز از ۱۲ درصد افزايش نيافته بود اما رسيدن به سهم ۲۵ درصدي از بازار اين كشور هدف نهايي ما در سال هاي آينده است.

وي افزود: همچنين تدوين سند توسعه گردشگري عراق و ايران در سازمان گردشگري طبق پيش بيني سازمان میراث فرهنگی و گردشگري تا سال ۹۵ شمار گردشگران عراقي كه به ايران سفر خواهند کرد از مرز ۳.۵ ميليون نفر در سال فراتر می رود و در همین رابطه كارگروهي با هدف تدوين برنامه اي اصولي در زمينه توسعه گردشگري بين دو كشور ایران و عراق تشكيل شده است.

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق اظهارداشت: با برنامه ريزي هاي دقيق تر و معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري عراق به تجار و فعالان اقتصادي ايران نیز رشد روابط تجاري دو كشور در سال جاری ايران پس از تركيه دومين شريك تجاري عراق به شمار می رود.

وي راه اندازي خطوط هوايي بين شهرهاي مختلف عراق و ايران را گامي ضروري براي رونق گردشگري دو كشور دانست و افزود: جزيره كيش در سال گذشته حركت تازه و قابل تقديري را آغاز كرد و با راه اندازي خطوط هوايي براي سفر گردشگران عراقي به كيش، امكان آشنايي آنها را با جاذبه هاي گردشگري و فرصت هاي سرمايه گذاري منطقه فراهم كرد.

سنجابی به تمايل و علاقمندی مردم کشور عراق براي سفر به ايران و مشترکات فرهنگي دو كشور همسایه اشاره كرد و بیان داشت: توسعه گردشگري حلال، و ارزان بودن هزينه سفر به كشورمان، ايران در جايگاه نخست مقاصد گردشگري مردم عراق قرار گرفته است.

همچنين وی از سرمايه گذاران ايراني دعوت كرد تا با حضور در دهمين نمايشگاه بين المللي DBX-۲۰۱۴ كه ۲۳ تا ۲۶ آبان در سليمانيه عراق برگزار مي شود با فرصت هاي سرمايه گذاري اين كشور بيشتر آشنا شده و از مزيت هاي سرمايه گذاري در اين منطقه بهره مند شوند.

دبیر کل اتاق بازرگانی ایران و عراق خاطرنشان کرد: در راستاي توسعه مبادلات اقتصادي و روابط تجاري دو كشور، اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق آمادگي كامل دارد تا از تجار و بازرگانان ايراني علاقمند به سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي در عراق حمايت كرده و روند فعاليت آنها را تسهيل ببخشد تا سطح معاملات وروند اقتصادی هر دو کشور افزایش بیشتری پیدا کند.

وی همچنین به معرفي پتانسيل ها و نيازهاي ۱۰۰ ميليارد دلاري بازار عراق در سال، واكاوي و بازنمايي قوانين سرمايه گذاري خارجي در عراق، معرفي امكان سرمايه گذاري مشترك ايران و عراق در مناطق ويژه اقتصادي و مرزي دو كشور و بررسي كالاهاي مورد نياز بازار عراق، چگونگي قيمت گذاري كالاها در بورس كالاي ايران، تاثير نوسانات نرخ ارز بر كالاهاي عرضه شده در بورس و نقش كيفيت در قيمت گذاري كالا هاي عرضه شده در بورس اشاره کرد.