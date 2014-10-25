به گزارش خبرگزاری مهر، برابر فراخوان موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی، ناشرانی که مایل به شرکت در نمایشگاه‌های کتاب در استان‌های فارس، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، ایلام، گلستان و خوزستان هستند، می‌توانند از امروز تا ۱۰ آبان ماه به سایت www.icfi.ir مراجعه و ثبت نام کنند.

نمایشگاه کتاب استان فارس از ۲۶ آبان ماه تا ۲ آذر، نمایشگاه کتاب در استان های کهگیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی به صورت هم زمان از ۵ تا ۱۱ آذر، نمایشگاه کتاب در استان‌های ایلام و گلستان نیز به صورت همزمان از تاریخ ۱۳ تا ۱۹ آذر و نمایشگاه کتاب استان خوزستان هم از ۲۳ تا ۲۹ آذرماه برگزار می‌شود.

نمایشگاه‌های کتاب استانی به همت موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها و حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراکز استان‌ها برگزار می‌شود.