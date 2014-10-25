احداث اتوبان توتکابن – بره سر و دیلمان نقش مهمی در توسعه گردشگری گیلان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عطا الله حکیمی ظهر شنبه در بازدید از پروژه های عمرانی شهرستان رودبار افزود: این پروژه ضمن خارج کردن سه بخش رحمت آباد و بلوکات، خورگام عمارلو رودبار و دیلمان سیاهکل می توان به عنوان کمربندی شرق گیلان نیز عمل کند.

وی تصریح کرد: از محل تبصره (22) ماده 180 قانون بودجه سال جاری 1.5 میلیارد تومان برای آغاز عملیات اجرایی این پروژه اختصاص یافته است.

نماینده مردم رودبار و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به بحث عوارض آزاد راه قزوین - رشت اشاره کرد و گفت: براساس قانون شش درصد عوارض دریافتی آزاد راه باید در منطقه هزینه شود اما متاسفانه این اتفاق در شهرستان رودبار نمی افتد.

وی افزود: در اثر بارش سنگین برف در فصل سرد سال مسیر های روستای رودبار بسته و راهداری این شهرستان تمامی امکانات و تجهیزات خود را برای باز نگهداشتن و برف روبی آزاد راه قزوین - رشت متمرکز می کند و مسیرهای روستای از امکانات راهداری کمتر برخوردار می شوند.

حکیمی تاکید کرد: اگر این شش درصد عوارض آزاد راه در شهرستان رودبار هزینه شود مردم کمتر با مشکلات مواجه خواهند شد.

وی در ادامه به توسعه عمران روستایی اشاره کرد و گفت: در همه مناطق روستایی نمی توان صنعت تعریف بلکه باید بر اساس مطالعات آمایش سرزمین و قابلیت های منطقه بسترهای سرمایه گذاری را فراهم کرد.

نماینده مردم رودبار و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به مناطق روستایی توجه جدی نشد و همگان شاهد مهاجرت های بی رویه روستانشینان به مراکز شهرها بودند.

وی تصریح کرد: با این مهاجرت ها ی بی رویه جمعیت حاشیه شهرها به شدت افزایش و تبعات منفی زیادی بر جامعه تحمیل شد.

حکیمی با بیان اینکه توسعه باید همه جانبه نگر باشد، بیان داشت: روستاهای گیلان به ویژه رودبار بسترهای خوبی برای توسعه هستند.

وی در ادامه لازمه توسعه صنعتی و اقتصادی در مناطق روستایی را وجود زیر ساخت ها، مواد اولیه، سرمایه گذاری اصولی و غیره دانست و بیان داشت: گیلان به ویژه شهرستان رودبار ظرفیت های خوبی برای توسعه برخوردار است.

نماینده مردم رودبار و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآورشد: استان های گیلان، مازندران و گلستان در دهه اول انقلاب اسلامی کشاورزی تعریف و از توسعه صنعتی عقب ماندند و از دلارهای هفت تومانی، 150 تومانی و 300 تومانی محروم شدند.

وی اذعان داشت: جبران عقب ماندگی صنعتی استان نیازمند عزم ملی و مشارکت همگانی تمامی مسئولان است.

به گزارش خبرنگار مهر، رودبار در جنوب استان گیلان واقع شده است.