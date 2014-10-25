کشف 500 کیلوگرم چوب تاغ از سطح تاغزارهای سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالفضل ولیئی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سمنان اظهار داشت: با تلاش مأموران حفاظتی این اداره چرای غیر قانونی 100 نفر شتر در تاغزارهای جنوب سمنان متوقف و همچنین500 کیلوگرم چوب تاغ که توسط قاچاقچیان در تعطیلات پایان هفته و با تصور عدم حضور ماموران حفاظتی در عرصه جمع آوری شده بود ،كشف و ضبط شد.

به گفته وی بیش از 58 درصد از سطح شهرستان سمنان را اراضی بیابانی تشکیل داده اند و در همین راستا تا کنون در قالب پروژه های نهالکاری و عملیات بیابانزدایی، سطحی نزدیک به 12 هزار هکتار از این اراضی احیاء و تبدیل به جنگلهای کویری دست کاشت تاغ شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سمنان اظهار داشت: این تاغزارها نقش مهمی در جلوگیری از فرسایش خاک پیشرفت کویر و تولید گرد و غبار، حفظ راه های مواصلاتی، حفظ اراضی کشاورزی، مسکونی و تأسیسات و اماکن عمومی داشته و کمک شایانی در ایجاد چشم انداز و حفظ منظر بویژه در مناطق مسکونی حاشیه کویر می کند و در راستای حفاظت از این عرصه ها با متخلفان بشدت برخورد خواهد شد.

تشکیل صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی در سمنان

ولیئی همچنین از تشکیل صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی در شهرستان سمنان خبر داد و گفت: در راستای تشکیل این صندوق جلسه ای برقرار و طی مصوبات آن تشکیل تعاونی فراگیر منابع طبیعی با حضور کلیه فعالان این عرصه در زمینه های مرتعداری، جنگلداری، محصولات فرعی،NGO ها و ... و فعالیت در سطح شهرستانی مقرر شد که این امر منتهی به تشکیل صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی در استان شود.

به گفته وی، تشکیل، بازسازی و ساماندهی تشکل‌های تعاونی منابع طبیعی در حوزه شهرستانی و استانی با هدف توسعه کمی و کیفی مشارکت بهره‌برداران از گام‌های اساسی